Añez: No estoy presa por inmoral o deshonesta, sino por el odio y la venganza

Fuente: erbol.com.bo

La expresidenta Jeanine Añez afirmó que su detención no responde a actos deshonestos o inmorales, sino a una persecución motivada por el «odio y la venganza política» de sus detractores. Aseguró que, mientras ella permanece encarcelada, existen «corruptos, inmorales y sinvergüenzas que caminan libres como si el mundo premiara la mentira y la delincuencia».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Añez hizo estas declaraciones en un artículo titulado El desafío de ser mujer en una política machista, publicado en el portal Ideas Textuales, donde reflexionó sobre su experiencia en la política y las dificultades que, según dijo, enfrentó por su condición de mujer. En el texto, recordó su papel en la sucesión constitucional de 2019 y aseguró que asumió el cargo presidencial en un contexto de crisis, respondiendo a «un llamado de los defensores de la democracia».

Asimismo, sostuvo que nunca intentó escapar de la justicia y que, pese a las acusaciones en su contra, decidió quedarse en el país. “Pude haberme ido, pero no lo hice. Sabía que me buscaban y me entregué, porque no tengo nada que ocultar”, afirmó. En ese sentido, criticó que su detención haya sido utilizada para instalar una narrativa de criminalización en su contra.

Sobre su candidatura en 2020, explicó que su decisión de postularse fue uno de los factores que más se le cuestionó, a pesar de que renunció a la contienda electoral. “Yo había dicho que no sería candidata y esa era mi intención, pero ese hecho me lo cobraron como si hubiera cometido un pecado capital”, sostuvo, y agregó que mientras a los hombres se les justifica cambiar de opinión, a ella se la castigó por hacerlo.

En su publicación, la exmandataria sostuvo que la justicia en Bolivia actúa con sesgo político y que su encarcelamiento es una muestra de abuso de poder. Denunció, además, haber sido sometida a «tortura psicológica» y acusó al gobierno de fabricar procesos en su contra y en contra de su hija. «Inventaron juicios por enriquecimiento ilícito inexistente y me trataron como una delincuente peligrosa», señaló.

“No socapé ningún hecho de corrupción que hubieran cometido los colaboradores de mi gobierno. Al contrario, pedí que se actúe con todo el peso de la ley”, remarcó.

Finalmente, cuestionó el machismo en la política y afirmó que las mujeres son juzgadas con mayor severidad que los hombres. “Cuando la cabeza es un hombre, cada quien responde por sus delitos. Pero cuando es una mujer, se la hace responsable de todo”, expresó. Aseguró que su encarcelamiento es parte de una estrategia para silenciarla y llamó a las mujeres a no rendirse en la lucha por la igualdad y la justicia.