Argentina: Milei monitorea la previa de la marcha desde la Casa Rosada y Karina recibió a Patricia Bullrich junto al jefe de Casa Militar

Tras el caos de la semana pasada, el Presidente y su hermana se involucraron de cerca en el diseño del operativo de seguridad. Ayer Santiago Caputo había recibido a la funcionaria junto a los jefes de la SIDE. Mientras, siguen el devenir del debate por el acuerdo con el FMI en el Congreso

Javier Milei y Patricia Bullrich





Como el miércoles pasado, el Gobierno sigue con creciente pero disimulada preocupación la previa de la marcha en contra del Gobierno desde la Casa Rosada, y el triángulo de hierro monitorea el operativo que lidera Patricia Bullrich. Cerca del mediodía, Karina Milei recibió a la ministra de Seguridad para seguir los detalles del operativo con la Casa Militar.

La Policía Federal, junto a la Casa Militar, dispusieron un vallado en torno a la Casa Rosada, pero a la altura de Reconquista, a unos 100 metros de la sede del Gobierno. Temen que esta tarde vuelvan a sumarse manifestantes en las inmediaciones de Balcarce 50 como hace una semana, cuando los más violentos incluso lanzaron las piedras del homenaje a las víctimas de la pandemia en la Plaza de Mayo.

Tras los fuertes cuestionamientos de la oposición por la actuación de la Policía para enfrentar a grupos violentos, Milei no solo respaldó el operativo que se desplegó hace siete días, sino que volvió a darle poder de decisión para hoy a Bullrich. Sin embargo, decidió involucrarse personalmente, y más de cerca con la coordinación.

También le pidió mayor participación a Santiago Caputo, su mano derecha, que ayer convocó en su despacho a Bullrich, a los jefes de la SIDE, Transporte y Justicia en la Casa Rosada para monitorear cómo venía el operativo, vetar y aprobar decisiones de la cartera de seguridad. Los jefes de Inteligencia, Sergio Neifert y Diego Kravetz, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, responden directamente a su mando. Pero Bullrich no le rinde cuentas a él a diario, sino al Presidente. Y ayer tuvo que explicarle al consultor el devenir del operativo.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, habla con su equipo antes de una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el jueves 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Ayer, Milei no se había sumado a ese encuentro, donde se dispusieron los lineamientos para hoy, en un clima de preocupación disimulado. Pero esta mañana su hermana recibió en persona a la ministra de Seguridad y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. Y en la Casa Rosada corría el rumor de que también el Presidente se sumó para hablar con ella.

La funcionaria del ala de PRO que se fusionó con el oficialismo está a cargo hoy, pero el triángulo de hierro sigue de cerca sus pasos.

“Nos sirve que tiren piedras, porque los va a dejar expuestos ante la sociedad. No nos cambia nada que hoy adhiera el peronismo. Barras o no, son todos kukas. ¿O acaso no es kuka la barra de Gimnasia?“, dijeron cerca del primer mandatario al promediar la jornada, unas horas antes del horario de la convocatoria para la manifestación, prevista para las 17.

Es que la semana pasada, el nivel de violencia que se generó en la marcha había tomado a la cúpula del Gobierno, si no por sorpresa, al menos con menor grado de preparación. Habían delegado prácticamente todo el poder de decisión en Bullrich. Esta vez, debido al caos de esa jornada y los coletazos subsiguientes por errores propios, decidieron intervenir más de cerca.

Algunos dijeron que preocupaba más al Gobierno lo que pasara dentro que fuera del Congreso. Y esta mañana festejaban haber podido iniciar la sesión por el DNU con el acuerdo con el FMI en Diputados, casi sin demoras. Sin embargo, hay dudas sobre la posibilidad de finalizar el debate a las 15, como pretenden, para evitar que se superponga con la manifestación.

De todas formas, es probable que el Congreso esté aún en funcionamiento esta tarde, luego de que el kirchnerismo convocara a una sesión especial para tratar fondos para jubilados para las 19. Exactamente el momento en que podrían estar generándose disturbios.

Noticia en desarrollo…