Asesinan en México al hijo de un exjefe de La Familia Michoacana extraditado a EE.UU.

Fuente: https://actualidad.rt.com

En un ataque armado cometido en la madrugada de este sábado en Querétaro (México) fue asesinado Diego Méndez Velázquez, conocido como ‘El Changuito’, hijo de uno de los 29 líderes del cártel La Familia Michoacana que fueron extraditados a EE.UU.

La balacera se produjo cuando el hijo de José de Jesús Méndez Vargas, conocido como ‘El Chango Méndez’ quien fue capturado en 2011 y enviado a EE.UU. el 28 de febrero pasado, estaba a bordo de un Lamborghini Urus, con placa del estado de Chiapas, en el estacionamiento de un bar junto con otras tres personas. Fue entonces cuando un grupo de hombres armados se acercó, les disparó y huyó a bordo de un vehículo, reportan medios locales.

Poco después, las autoridades recibieron una llamada de emergencia. Al revisar la escena, paramédicos confirmaron que en la camioneta había tres personas sin vida, mientras que otra, que estaba herida, fue trasladada a un hospital de la zona. Además de ‘El Changuito’, se confirmó que también fue asesinada su tía Berenice Méndez Vargas, alias ‘La Bere’.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Fue un ataque directo a personas que no tenían arraigo en Querétaro y que es derivado también del contexto nacional», expresó el secretario de Gobierno de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez, quien, en referencia a Méndez Velázquez, señaló: «Es del conocimiento de todos la situación y el vínculo de esta persona con una de las 29 personas que fueron puestas a disposición del gobierno norteamericano».

Más adelante, según reportes de la prensa local, el Cártel Jalisco Nueva Generación se adjudicó el ataque en redes sociales y advirtió que irán contra toda la familia de Méndez Vargas y de Nazario Moreno González, conocido como ‘El Chayo’, fundador de La Familia Michoacana.

Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri González anunció que los asesinos ya fueron identificados y aseguró: «Este tipo de hechos no son comunes en Querétaro y no vamos a permitir que lo sean». «El estado sigue siendo un referente en seguridad, pero no estamos exentos de eventos que buscan desestabilizar la paz. Lo importante es que ya hay avances en la investigación y se está actuando con toda la fuerza del Estado», declaró.