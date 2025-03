Asosur de Santa Cruz reporta pérdidas de hasta el 70% por la falta de combustible

El irregular abastecimiento de combustible también se encuentra generando efectos negativos en las estaciones de servicio debido a que las pérdidas económicas fueron del 70% en los primeros 12 días de este mes.

La gerente general de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur), Sussy Dorado, informó que en algunas estaciones de servicio no les llegó “un solo litro” de combustible en lo que va de marzo y que lo tienen fue adquirido entre el 27 y 28 de febrero.

“Entonces, está generando a los 12 días del mes de marzo pérdidas significativas de hasta de un 70%, sin embargo, en algunas estaciones sí les está llegando el producto regularmente, pero no a todas ni a los volúmenes acostumbrados”, afirmó en entrevista con ERBOL.

Debido a esta situación, la ejecutiva de Asosur reveló que incluso hubo “bastantes” estaciones de servicio que se vieron a la necesidad de recurrir a la reducción de personal.

Recordó que, los surtidores deberían atender las 24 horas del día y que el servicio debería ser continuo e ininterrumpido, pero debido a la falta combustible no pueden cumplir con el abastecimiento regular.

“Si no hay producto disponible, no podemos abastecer de manera continuada, entonces, esto ha repercutido bastante en las provincias donde no podemos atender a la gente que está esperando el producto uno, dos, tres días que demora en llegar”, lamentó.

Desde la estatal petrolera admitieron que no se podrá cumplir con la demanda de combustible que requiere cada departamento, aunque estimó que en los próximos días se pueda ir regularizando de forma paulatina. ///agc