Atribuyen al menos 12 sicariatos a los hermanos Hurtado y al “Coco” Vásquez

A la izquierda, los hermanos Oswaldo y Erick Hurtado, además de Coco Vásquez; a la derecha, cuatro de las víctimas de los sicarios. Foto: Collage

Un hombre arrastrado por una camioneta por las calles del municipio de Exaltación, otro torturado y cuyo cuerpo fue usado para enviar un mensaje a un policía corrupto, y un piloto acribillado para que no cobre una deuda son tres de los 12 asesinatos atribuidos a los hermanos Erick y Oswaldo Hurtado Aguilera, quienes, según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, son sicarios confesos y trabajan a órdenes de Yasser Andrés Vásquez, alias “Coco Vásquez”.

Al igual que los hermanos Hurtado, Vásquez es buscado con órdenes de aprehensión por la Fiscalía, vinculado a procesos relacionados con el narcotráfico. Desde el Ministerio de Gobierno se confirmó que testigos y datos de la Policía Federal de Brasil también involucran a los tres en delitos perpetrados en ese país.

La confesión

“El señor (Misael) Nallar ha pegado rabia hacia mi persona, no sé cómo explicarme de otra manera, con el señor viceministro (de Régimen Interior), porque yo no le quise hacer más trabajos (sicariatos). Él (Nallar) me hizo hacer un trabajo en San Borja y no me pagó. (…) Todos estos crímenes, a sinceridad, los manda a hacer él, porque él me habló de otros cuatro trabajos. Todos estos crímenes me los están achacando a mi persona y a mi hermano (Oswaldo Hurtado Aguilera)”, fue parte de la confesión que el 20 de febrero hizo Erick Hurtado, señalado como uno de los asesinos a sueldo.

Para el viceministro Aguilera y las autoridades del Ministerio Público, la mención que Erick Hurtado hace sobre un “trabajo” realizado en el municipio de San Borja, en el departamento de Beni, es una confesión directa de que este se dedica a la ejecución de personas por encargo. En el caso de Vásquez, que publicó un video similar el 25 de febrero, si bien niega ser autor de sicariatos, confiesa estar prófugo por procesos ligados al narcotráfico.

¿Pero, por qué publicar videos para confesar delitos e involucrar a un narco sentenciado por ejecuciones de policías, como es el caso de Misael Nallar?

“Todos estos crímenes, a sinceridad, los manda a hacer él (Misael Nallar), porque él me habló de otros cuatro trabajos (sicariatos)”, dijo Erick Hurtado Aguilera.

La respuesta tiene que ver con el hecho de que los hermanos Hurtado Aguilera y “Coco Vásquez” fueron involucrados por el Gobierno en otros casos de sicariato, los que niegan haber cometido, pero que creen que ponen en riesgo su vida. Uno de esos procesos tiene connotaciones internacionales y estaría motivado por una disputa por las rutas para el tráfico de drogas desde Bolivia hacia Paraguay, Brasil y Argentina.

En efecto, el video que Erick Hurtado hizo conocer, por medio de un canal de televisión el 20 de febrero, se publicó como un “desmentido”, solo unas horas después de que el viceministro Aguilera saliera en una conferencia de prensa en Santa Cruz de la Sierra, y acusara a él y a su hermano, de ser parte del grupo de asesinos que participaron en la ejecución del capitán de Policía José Carlos Aldunate.

Al día siguiente, el 21 de febrero, en contacto con Visión 360, el viceministro aseveró que el sicario y su hermano trabajan a órdenes del también piloto y prófugo de la justicia “Coco Vásquez”, quien tendría su base de operaciones en Cayubaba, población beniana en el municipio de Exaltación.

La pesquisa que ayudó a identificarlos, según Aguilera, fueron las pericias antropométricas, resultado de la comparación de los videos del asesinato del piloto José Carlos Jiménez, perpetrado en el mismo municipio el 26 de mayo de 2024, con las filmaciones obtenidas del atentado contra el capitán Aldunate en Santa Cruz de la Sierra. Según dijo Aguilera, estos estudios confirmaban que fueron los mismos sicarios quienes actuaron en ambos atentados.

¿Pero, inicialmente, cómo se concluyó que dos de los cuatro sicarios encapuchados que asesinaron al piloto Jiménez eran los hermanos Erick y Oswaldo Hurtado Aguilera?

El viceministro Aguilera afirmó que la revelación la hizo Ariel C. H., chofer contratado para transportar a los asesinos hasta el restaurante donde quitaron la vida a Jiménez para luego huir en el mismo motorizado. Ariel C. H. fue identificado, capturado e imputado para luego ser enviado a la cárcel.

Los nexos

En el caso del sicariato de Aldunate, oficial señalado como parte del equipo de seguridad del viceministro Aguilera y miembro de un grupo de inteligencia, quien supuestamente con su trabajo ayudó a desarticular organizaciones criminales, fue acribillado al interior de su motorizado, donde también estaba su hija de cinco años. Ambos salían de su domicilio, a las 08.09 del 19 de febrero.

Fue la tercera vez que el viceministro involucró a “Coco Vásquez” y a los hermanos Hurtado en la comisión de un asesinato por encargo. No obstante, en los videos niegan las acusaciones hechas por la autoridad.

Previamente, Aguilera también los relacionó con el atentado contra Erland Ivar García, de 32 años, conocido como el “Colla”, sindicado por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como el supuesto testaferro del narco uruguayo Sebastián Marset, buscado por la Interpol en 129 países.

El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2024, en la localidad de Cotoca, cuando un grupo de encapuchados abrió fuego contra el motorizado en el que viajaba el “Colla”. Durante el intercambio de disparos falleció uno de sus colaboradores, Yermy Pastor Zampiery Suárez, de 38 años, identificado como técnico de avionetas, nacido en Beni.

Zampiery falleció víctima de siete disparos, pero el “Colla” sobrevivió milagrosamente pese a haber recibido cinco impactos de bala. Tres días después del atentado, el viceministro Aguilera salió a dar una conferencia de prensa y aseguró que el hecho se trató de un cruce de fuego, protagonizado por dos bandos de narcotraficantes que se disputaban el territorio.

Fue entonces que señaló a los hermanos Hurtado Aguilera, como los autores de la emboscada que sufrió la caravana de vehículos que acompañaban al “Colla”. En ese caso, el autor intelectual fue señalado como el piloto paraguayo conocido como “Teddy”, supuesta pareja sentimental de María Fernanda Rivero García, quien se encargó de dar auxilio a los heridos, pero luego fue aprehendida e imputada por el delito de asesinato.

Las fuentes

Durante la investigación para esta nota, Visión 360 logró contactar a autoridades del Ministerio Público, comandos regionales de la Policía y familiares de algunas de las 12 víctimas atribuidas a los hermanos Hurtado y a “Coco Vásquez”, quienes pidieron que su identidad se mantenga en reserva.

Inicialmente, los documentos revelan que existen cuatro casos abiertos en la Fiscalía de Beni y otros dos en Santa Cruz, en los que los Hurtado Aguilera son señalados como asesinos. Al margen, los familiares, testigos de otros crímenes suscitados en Beni, afirman que “Coco Vásquez”, tres de sus socios y los hermanos Hurtado —que ya admitieron haber cometido una ejecución en San Borja— serían autores de otros cinco sicariatos.

Presentación sobre el atentado contra el capitán José Carlos Aldunate. Foto: Policía Boliviana

Las familias

“‘Coco Vásquez’ es el jefe, fue creciendo (adquiriendo poder) desde hace tres años, porque los socios comenzaron a desaparecer, o más bien, aparecían torturados o baleados. A la mayoría les debían plata de lo que habían coronado (entrega de la carga de cocaína en otros países); tienen sus rutas, traen de Perú y hacen llegar hasta Paraguay, Brasil y Argentina”, relató a Visión 360 el familiar de una de las víctimas, asesinada en el municipio beniano de Riberalta.

La fuente afirma que todo lo que conoce de los sicarios lo escuchó de los propios vecinos, que se trata de un “secreto a voces” y que los investigadores de la Policía se lo confirmaron. No obstante, cree que, si bien los uniformados indagan para tratar de dar con los autores de estos crímenes, también persiguen y pretenden involucrar a los familiares de las víctimas y los acusados, porque sospechan que todos son narcotraficantes.

“Creen pues que con el fiscal pueden extorsionarnos a todos, que lo que tenemos (propiedades) es por el narcotráfico. No entienden que trabajamos y no todos caímos en estas cosas, no les importa el dolor de la familia, solo saben pedir plata”, reclamó uno de los parientes.

Las víctimas

La primera víctima de los hermanos Hurtado y “Coco Vásquez”, según los familiares y vecinos del municipio de Santa Ana de Yacuma, “fue alias ‘Caracha’”, Francisco Alejandro Escunn Rivero, asesinado con siete impactos de bala el 6 de junio de 2023, mientras estaba de visita en el domicilio de su madre.

La segunda víctima conocida es Brian Olivera, alias “Magrelo”, ejecutado el 15 de noviembre de 2023. Los testigos señalan que la tercera persona eliminada por los sicarios sería Jorge Amado Sánchez Cuéllar, conocido por el alias de “Gordo Verde”, cuyo cuerpo, con un disparo en la cabeza, fue arrastrado por las calles del municipio de Exaltación, en Beni, antes de ser colgado cerca de un puente en el municipio de San Borja.

El hecho se registró el 22 de noviembre de 2023, ocurrió días después de que se hallara el cuerpo de otro hombre no identificado, cuyos restos presentaban signos de tortura, puñaladas y quemaduras.

“De acuerdo al informe realizado por el fiscal asignado al caso, esta persona habría sido asesinada con un tiro en la cabeza, más propiamente en la sien” informó entonces el fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, quien manifestó que no se descartaba que ambos crímenes estén relacionados.

La quinta víctima, de acuerdo con los datos de la Fiscalía, fue el piloto José Carlos Jiménez, cuyo asesinato se cometió el 26 de mayo de 2024, en Santa Ana de Yacuma. Si bien el crimen fue cometido por cuatro sicarios, es el único caso en el que la investigación del Ministerio Público señala que la víctima no tiene nexos con el narcotráfico y se presume que los autores lo hicieron porque se negaban a pagar una deuda de cinco mil dólares que tenían con el piloto de 35 años.

En ese caso, también están involucrados un grupo de supuestos amigos de Jiménez: Yndira J., Analía N., Jorge D., además de los hermanos Shana y Yerko I., presuntos socios de “Coco Vásquez”, quienes se negaron a dar su versión, al ser consultados por este medio.

Como parte del grupo de autores materiales del crimen figuran los hermanos Hurtado, Ariel C. H. y Aaron H. L.

En los documentos del cuaderno de investigaciones, el fiscal Yery Mamani identificó a estas personas, luego de hallar decenas de mensajes de texto en un grupo de WhatsApp, creado por una de las mujeres con el nombre “Todos contra el colla”. La persona señalada como la deudora es Yerko I.

Mensaje

El sexto crimen fue cometido contra Bebeto Suárez, quien fue torturado y asesinado, acusado por los sicarios como el “informante” de un policía corrupto que los extorsionaba. El crimen fue cometido el 25 de julio de 2024, también en Santa Ana de Yacuma. Los delincuentes lanzaron el cuerpo a uno de los caminos vecinales y en él pegaron un papel con un mensaje que decía: “Ahora vamos por vos Misael, por sapo (soplón)”.

Existen dos teorías sobre este mensaje, según los investigadores. La primera señala que el mismo estaba dirigido a un policía corrupto, llamado Israel, al que por algún motivo Bebeto Suárez llamaba “Misael”. La segunda teoría señala que el destinatario es Misael Nallar.

En ese contexto, de acuerdo con la teoría del viceministro Aguilera, la séptima y octava víctima son Zampieri y el “Colla”.

En el conteo surge la novena víctima de los hermanos Hurtado, que sería el ciudadano brasileño Clebson Rodríguez Do Nascimiento, de 43 años, asesinado el 24 de diciembre de 2024 en el barrio Los Toritos, del municipio de Riberalta. De acuerdo con el informe del coronel Raúl Castro, comandante regional de la Policía Amazónica, la víctima también era buscada en Brasil por el asesinato de una autoridad municipal. En Bolivia, se dedicaba a actividades del narcotráfico y la venta de autos robados, aseveró Castro.

En el mismo atentado falleció la décima víctima, identificada como Marcelo Forero Blanco, chofer de un camión de mudanzas que circunstancialmente estaba estacionado en el lugar donde Rodríguez fue victimado.

La undécima víctima de los sicarios, de acuerdo con el recuento del Ministerio de Gobierno, sería el capitán Aldunate. Finalmente, el duodécimo crimen fue el confesado por Erick Hurtado, cometido en San Borja, caso del que no se cuenta con detalles sobre el nombre de la víctima o la fecha en la que sucedió el asesinato.

27 veces dispararon contra el vehículo del capitan José Carlos Aldunate, quien perdió la vida con 7 de los impactos, el 19 de febrero, durante uno de los atentados atribuidos a los hermanos Erick y Oswaldo Hurtado Aguilera.

Grupo “Todos contra el colla”

Imputada. Yndira J. sería la persona que pasó de testigo a sindicada en el caso del asesinato del piloto cochabambino José Carlos Jiménez.

Administradora. El fiscal Yery Mamani determinó ampliar la investigación contra Yndira J., en septiembre de 2024, debido a los indicios hallados en el grupo de WhatsApp que ella administraba, llamado “Todos contra el colla”, apodo despectivo con el cual ella y un grupo de supuestos amigos se referían al piloto Jiménez.

Deuda. En dicho grupo de WhatsApp se hallaron audios y mensajes de texto en los que otra implicada, Shana Iriarte, revela que su hermano, Yerko, debía cinco mil dólares a Jiménez y se habla de no pagar la deuda.

Coco Vásquez. El nombre de Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias “Coco Vásquez”, se escuchó por primera vez en los noticieros el 24 de noviembre de 2023, cuando estalló el escándalo por el anuncio de que las autoridades policiales estaban en busca de él, de su hermana Ana Lorena y de su entonces pareja, la ex Miss Bolivia 2020, Alondra Mercado.