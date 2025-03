Aurora recibe el fallo del TDD, pero observa errores procedimentales

Fuente: lostiempos.com

Mientras, Aurora acatará el fallo del TDD: Jaime Cornejo dejará la presidencia en manos del vicepresidente Mirko Cornejo, al ser sancionado por tres años de toda actividad del fútbol, decisión que deja aún en incertidumbre su participación en Comité Ejecutivo de la FBF. También el club deberá aceptar la resta 33 unidades esta temporada, así como las penas impuestas al futbolista Diego Montaño (dos años) y Sandra Valencia (tres) mientras la apelación esté en curso.

“Tomamos conocimiento de la resolución del Tribunal de Disciplina Deportiva que radica en Paraguay, que hace énfasis en tres puntos específicos. Para evitar malinterpretaciones y susceptibilidades, somos muy respetuosos de la norma. Independientemente de que creamos está siendo injustamente emitida, aclaro que ahora hablo como Jaime Cornejo, hincha número uno de Aurora y no como presidente”, comenzó Cornejo.

A partir de esta sanción, el suspendido dirigente anunció que el club no quedará solo porque su hermanoMirko tomará la representación dirigencial junto al resto de su directorio, luego que este fue absuelto del caso Montaño.

Ya dejando clara su situación, Cornejo solo se limitó a invitar a los hinchas a apoyar al club este miércoles 5 de marzo (18:00), cuando Aurora juegue la fase 1 de Copa Sudamericana ante GV San José en el estadio Félix Capriles. El tema legal estará a cargo de los colegiados de la institución.

Sobre las observaciones al dictamen, Rodolfo Saavedra y Eduardo Terrazas, abogados de Aurora, incidieron en el supuesto hecho de que el TDD no actuó en conformidad con el Código Disciplinario, al indicar que se vulneraron varios artículos del mismo que no fueron cumplidos por los tribunos que radican en Paraguay, mismo que motivó a preparar la defensa ante el TSA.

“Estamos muy sorprendidos y alarmados porque un tribunal que está constituido en Paraguay, viene y pisotea un Código Disciplinario de Bolivia. Este código se lo implementó para que se cumpla, no es un juego. Hicimos conocer al tribunal ciertos actuados que no solo vulneran el derecho a la defensa, están en la Constitución (Política del Estado) y que vulnera el código y el principio de presunción de inocencia”, explicó Saavedra.

Entre los artículos vulnerados, a juicio del defensor legal de Aurora, el TDD hizo caso omiso al artículo 134 del Procedimiento Disciplinario del Código, ya sea por una denuncia de la parte afectada y otra de oficio por parte del tribunal en función al informe arbitral.

“Si bien hay denuncia de Royal Pari a la que otros clubes se adhirieron, pero cuando amplían (denuncia) a la señora Sandra (Valencia) y Mirko (Cornejo), (los tribunos) lo hacen de oficio, cuando el propio código no establece”, apuntó.

Asimismo, se observó que se hicieron ampliaciones de los términos probatorios cuando ya cerró el primero.

Sobre el poder notarial de fecha 4 de marzo de 2022 y en el que Royal Pari acusó a Aurora de cambiar fecha cuando inicialmente estaba en 1 de marzo, Saavedra agregó que “existe un poder anterior que no se ha tenido tiempo de presentar, porque los plazos se han acortado, nos han coartado el derecho a la defensa. Ese poder es del mes de febrero, pero ese poder en representación del jugador Montaño, donde la mandandante es la señora Sandra, no tiene facultad para suscribir contratos. Por eso es que la federación lo rechaza. Lo lógico era rehacer el contrato, poner fecha 4 y no pasaba nada, pero no se ha rehecho, sino se cambió el poder”.

Cornejo y Comité Ejecutivo

Si bien el dictamen establece que Jaime Cornejo está castigado de toda actividad relacionada al fútbol durante tres años, queda un vacío: ¿Seguirá en el cargo de director en el Comité Ejecutivo de la FBF?.

En Aurora, el cuerpo legal dice que el TDD debió excusarse al ser Cornejo miembro del Comité Ejecutivo. Sin embargo, en los Estatutos de la FBF, en su artículo 36, se indica que se puede tratar la destitución de una persona en el Congreso o el mismo Comité podrá hacerlo de manera provisional.