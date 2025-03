Avicultores: El Gobierno no deja su ‘ideología’ para asumir medidas pragmáticas

POR ERIKA IBÁÑEZ

Fuente: La Razón

El presidente de la Asociación de Avicultores (ADA) de Santa Cruz, Omar Castro, criticó este martes que el Gobierno “no quiera dejar su dogma, su ideología” y asumir medidas pragmáticas para enfrentar la crisis, particularmente de combustibles.

Luego de la reunión con el Comité Multisectorial, el dirigente explicó que el desabastecimiento de combustible está “alterando” la cadena productiva y el Gobierno no asume las medidas que se requieren.

“Lamentamos que el Gobierno no quiera dejar el dogma y la ideología a un lado y pasar a medidas pragmáticas. En situaciones extremas se necesitan medidas extremas y el Gobierno no las quiere tomar; ellos saben dónde pusieron los candados en la normativa y no los quieren abrir”, dijo Castro en conferencia de prensa.

El dirigente de los avicultores se refirió a la negativa del Gobierno de retirar la gasolina y el diésel de la lista de sustancias controladas para acortar el trámite para la libre importación de combustible, como pidió el Comité Multisectorial.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que ambos combustibles son precursores que también se usan para la elaboración de cocaína; por lo que no se pueden eliminar pues el país cumple normas internacionales.

Avicultores

“Dicen que es parte de acuerdos internacionales. Cuántos acuerdos internacionales no ha firmado Bolivia, hay acuerdos sobre derechos humanos, sobre presos políticos para dar un ejemplo. Creo que más allá de que el Gobierno diga que ha logrado un acuerdo con la multisectorial, nosotros queremos decir que una vez más se hacen la burla, es simplemente para la foto”, cuestionó Castro.

Asimismo, dijo que las autoridades gubernamentales saben que esos “candados” afectan al sector productivo, por lo que anticipó que no volverán a asistir a reuniones. “Nos tomaron el pelo”, resumió.

Castro remarcó que todo el sector productivo requiere de combustible y el Gobierno reconoció que solo puede cumplir con el 80%. “¿Es decir, de 10 hectáreas solo ocho podrán ser cosechadas?”, preguntó.

Alertó que esa disminución puede traducirse en menor producción y en consecuencia desabastecimiento y alza de precios.

En el caso del sector avícola dijo que toda la cadena productiva está alterada, pues requieren combustible para abastecer con alimento a las aves, para trasladarlas a los frigoríficos, a los centros de abastecimiento y para distribuir carne de pollo y huevo al país.

Este martes, parte del Comité Multisectorial rechazó el “acuerdo”, al cual define como una “simple acta” que firmaron tres ministros de Estado y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) para acelerar la importación de combustibles.