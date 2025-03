¿Beto y Enrique, parte de una «agenda homosexual extrema»?: republicanos arremeten contra la TV pública

Fuente: https://actualidad.rt.com

Congresistas republicanos arremetieron el miércoles contra la red de televisión pública PBS y el servicio de radiodifusión publica NPR de EE.UU., acusándolos de ser «cámaras de eco de la izquierda radical«, que publican noticias sesgadas y adoctrinan a los niños con programas de la comunidad LGBTQ+*, recoge The New York Times.

Durante una acalorada audiencia para discutir los fondos federales que financian estas redes, miembros del comité demócrata se burlaron de las acusaciones, asegurando que se trataba de una excusa de los republicanos para airear una lista de quejas contra los medios de comunicación.

Por su parte, los jefes de PBS y NPR testificaron que esas afirmaciones eran falsas, argumentando que sus estaciones servían como una fuente crucial de información precisa y programación educativa para millones de estadounidenses.

Elon Musk and Marjorie Taylor Greene are trying to defund Sesame Street and dismantle PBS and NPR. Not on our watch.

Fire Elon Musk, and Save Elmo. pic.twitter.com/BQQUwnuYby

— Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) March 26, 2025