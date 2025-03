Bolivia busca vencer a Perú tras 35 años para seguir con esperanzas

Fuente: lostiempos.com

Bolivia ingresa a esta doble fecha eliminatoria en el séptimo puesto, con 13 unidades, dentro de la zona del repechaje.

La Verde tiene la misión imperiosa de aprovechar el mal momento de Perú, que va último de la tabla de posiciones con 7 puntos, después que tiene un solo triunfo y registra cuatro empates.

El objetivo de los dirigidos por Villegas, será volver a festejar una victoria en territorio peruano después de 35 años, ya que no le gana desde el domingo 10 de septiembre de 1989, cuando el equipo comandado por Jorge Habegger ganó por 1-2, gracias a los goles de Tito Montaño (46’PT) y Erwin Sánchez (32’ST).

En aquella eliminatoria, la Verde sumó tres victorias, pero se quedó en la puerta del Mundial de Italia 1990, ya que igualó a seis puntos con Uruguay, pero fue la Celeste la que clasificó porque anotó más goles (siete en total) en relación a los seis de Bolivia.

“Lo que se hizo en Lima contra Perú nos hizo pensar que Italia estaba en el bolsillo. Los desteñidos peruanos no pudieron revertir en su casa lo que sufrieron en La Paz. En una tarde inolvidable, Bolivia volvió a ganar en el Nacional como lo había hecho en 1953”, escribió sobre esa victoria el historiador del fútbol nacional Carlos Mesa.

El primer tanto se registró tras una escapada por el centro que terminó en un golazo de Tito Montaño, quien recibió el rebote de un soberbio disparo que Vladimir Soria estrelló en el poste (46’PT). Perú logró el empate gracias al gol de Andrés González (8’ST).

El gol de la victoria fue obra de Erwin Sánchez, quien empujó el balón al fondo de las redes, tras un centro rasante de William Ramallo (32’ST).

El golero nacional Carlos Leonel Trucco pasó a ser el héroe, ya que paró un tiro penal ejecutado por Pedro Requena a 10 minutos del final.

El equipo titular de ese encuentro fue el siguiente: Carlos Trucco; Marcos Ferrufino, Ramiro Vargas, Ricardo Fontana, Eligio Martínez; Vladimir Soria, Milton Melgar, Luis Cristaldo, Erwin ‘Chichi’ Romero, Tito Montaño; William Ramallo. Sánchez ingresó a los 14’ST en reemplazo de Romero.

Desde aquel 10 de septiembre de 1989, la Verde no volvió a sumar de a tres en Perú.

Bolivia enfrentó a Perú en siete oportunidades en Lima, sumando cinco derrotas y dos en empates.

La última vez que la Verde sacó una unidad del estadio Nacional, fue el miércoles 16 de octubre de 2013, cuando igualó 1-1 con gol de Diego Bejarano (46’PT), después que Yoshimar Yotún abrió el marcador a los 19’PT.

Este jueves Bolivia y Perú volverán a verse las caras en el estadio Nacional, por la fecha 13 de las eliminatorias, duelo al que la Verde llega con la meta de lograr la victoria, debido a que en el caso que no sume de a tres, podría ampliar la distancia con la casilla de clasficiación directa a siete, si Paraguay vence a Chile, ese mismo día (19:00 HB), en Asunción.

Con 15 puntos aún en disputa, si Bolivia no logra sumar de a tres en Lima, la lucha por volver a un Mundial se hará cuesta arriba, sobre todo, porque la Verde ya no depende de sí misma, porque no solo debe sumar en todos los encuentros que le restan, sino también esperar por otros resultados.

