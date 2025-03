Bolivia se enfrentará a «un Perú motivado y necesitado», según Óscar Villegas

El seleccionador de la Verde dialogó con los medios de comunicación en zona mixta, en el tercer día de trabajo del equipo nacional

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, considera que Perú llegará motivado al encuentro con la Verde a jugarse el jueves 20 de marzo, en la ciudad de Lima, por la fecha 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Esa motivación pasa porque la selección incaica tiene nuevo entrenador y además está necesitada de sumar puntos para meterse en carrera por un cupo a la próxima Copa del Mundo.

“Un Perú motivado y necesitado, porque se juega sus últimas chances para clasificarse al Mundial y por supuesto va a ser muy difícil, en su convocatoria tiene a varios históricos que eso obviamente apunta a la experiencia de esos futbolistas que saben jugar con la presión”, dijo Villegas.

La selección boliviana de fútbol cumplió su tercer día de trabajo este miércoles y como novedad, la practica matinal se llevó a cabo en el estadio Hernando Siles, escenario que la Verde volvió a utilizar después de seis meses.

En dicho campo deportivo, Villegas descartó que Perú vaya a ser un rival accesible por el solo hecho de ocupar el último lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

“Para Bolivia no existe ningún rival accesible, somos una selección que está en crecimiento, en progreso, que intenta en cada fecha mejorar y seguiremos así. Obviamente que Perú no es el mejor ubicado en la tabla, pero eso no significa que Perú no sea fuerte o que Perú no vaya a buscar el resultado”, aseguró el DT.

En el tercer día de trabajó Óscar Villegas contó con la participación de diez jugadores: Rodrigo Banegas de The Strongest, Víctor Ábrego de Nacional Potosí, Marcelo Tórrez del Santos de Brasil, Óscar López del Mallorca de España, Lucas Macazaga del Leganés de España, Ramiro Vaca de Bolívar, además de los jugadores de Always Ready Roler Ferrufino, Moisés Paniagua, Diego Medina y Héctor Cuéllar, estos últimos cinco de filas de Always Ready.

El arquero de Blooming Braulio Uraezaña dejó la concentración el martes para volver a su equipo y jugar la final de ida del Torneo Amistoso de Verano ante Bolívar, que está programado para este jueves desde las 20:00, en el estadio Tahuichi de Santa Cruz.

Los otros jugadores de Bolívar José Sagredo, Yomar Rocha, Robson Matheus y Luis Paz, también se unirán a la Verde luego de la primera final.

“Nos hubiera gustado comenzar con todos los que estan en el país, no solo jugadores de Bolívar, también que se ha tenido que ir Uraezaña para el partido del jueves y eso nos ha cambiado los planes, pero estamos tomando las previsiones necesarias para desarrollar un buen trabajo con los que están acá”, manifestó Villegas.

Pese a que el grupo es reducido, ya que cuenta con diez de los 26 convocados, el seleccionador de Bolivia considera que el trabajo es beneficioso.

“Absolutamente, totalmente beneficioso, hay jugadores que llegan por primera vez a la selección y ustedes verán que desde el calentamiento buscamos objetivos, ya sea en el área táctica o en el área técnica, todo ello está orientado al análisis que hemos hecho de Perú y todo absolutamente todo suma, porque estamos teniéndolos concentrados, con buen descanso, con alimentación individualizada, que es lo que necesita cada uno. Así que todo suma y estamos muy contentos”, enfatizó Villegas.