Branko califica de “fracaso masista” la escasez de combustibles

El precandidato opositor señala que “los ciudadanos de bien” pagan las consecuencias de las peleas de Luis Arce y Evo Morales

Edwin Condori

Fuente: El Deber

El empresario y precandidato Branko Marinkovic consideró que es resultado del “fracaso masista” el retorno de las largas filas en algunos surtidores del país, en busca de combustibles .

El político, mediante un mensaje publicado en la red social X, señaló que las filas por combustibles son “interminables” en Santa Cruz.

“No hay diésel, no hay gasolina, no hay dólares. Nos prohíben exportar nuestra producción, nos prohíben importar nuestros insumos. El país de los permisos del sistema comunista masista es un fracaso”, aseguró.

En medio de la crisis económica de Bolivia, la preocupación por el abastecimiento de combustibles es constante porque casi de manera recurrente aparecen las largas filas de vehículos en surtidores.

