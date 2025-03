Camacho afirma que el MAS transformó la recuperación económica en una crisis estructural

El gobernador cruceño advierte que el MAS deja a una Bolivia hundida en una situación adversa económica y política de carácter estructural.

Este lunes inició un bloqueo en las regiones cruceñas de Yapacaní y Concepción. Foto: TDN

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció en las pasadas horas sobre la complicada coyuntura que atraviesa el país y recordó que, en el inicio del primer gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) con Evo Morales a la cabeza, el país estaba en franca recuperación económica, con una bonanza en las reservas de hidrocarburos y gas natural, además de un contexto internacional favorable por la cotización alta de las materias primas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, dijo, los 19 años de las sucesivas gestiones del partido azul, con excepción de los once meses de gobierno de Jeanine Áñez entre 2019 y 2020, no fueron aprovechados por Morales y el actual mandatario Luis Arce Catacora, quienes priorizaron los intereses sectarios, demostraron ineficiencia en el manejo de la cosa pública y dilapidaron los ingentes recursos que recibió el país por más de una década, que deberían haber servido para potenciar y ensanchar la base económica del país.

“El MAS de Evo Morales (2006-2019): heredó una economía en recuperación, con altos precios de materias primas, pero cayó en la corrupción, no diversificó la matriz productiva ni fortaleció las reservas para tiempos de vacas flacas; despilfarró el auge y dejó vulnerable la economía del país”, publica en sus redes sociales el jefe nacional de la agrupación política Creemos; en tal sentido, enumera hitos que considera importantes para explicar la debacle financiera que sufre el país en la actualidad:

“Caída de las reservas internacionales (2006-2025):

En 2006, las Reservas Internacionales Netas (RIN) estaban en ascenso, alcanzando un pico de US$ 15,123 millones en 2014. Sin embargo, desde entonces cayeron drásticamente hasta US$ 50 millones en enero de 2025, debido al gasto público elevado, las empresas estatales deficitarias, falta de exploración en hidrocarburos y de diversificación económica, grandes procesos de corrupción, etc.

Una protesta intersectorial en demanda de dólares. Foto: EPA

Inicio de la escasez de dólares (febrero de 2023): desde febrero de 2023, Bolivia enfrenta una escasez sostenida de dólares, pese a que Luis Arce lo negaba sistemáticamente, con mercados paralelos ofreciendo tasas de cambio hasta un 70% más altas que las oficiales. Esto provocó presión sobre las reservas (RIN) y la dependencia de importaciones sin suficiente ingreso de divisas.

Declive de las exportaciones de gas (2014-2025): el boom del gas (principal fuente de ingresos entre 2006-2014) colapsó por la falta de planificación y de nuevas inversiones en exploración. Para 2025, Bolivia pasó de exportador neto a importador de combustible, agotando reservas y los contratos con Brasil y Argentina.

Aumento de la deuda pública (2006-2024): la deuda externa creció de US$ 2,200 millones en 2006 a más de US$ 13,000 millones en 2024, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB). El endeudamiento se destinó a empresas públicas deficitarias y subsidios, sin generar crecimiento, solo deuda.

Las largas filas son constantes en todo el territorio nacional. Foto: APG

Crisis de combustible (2023-2025): desde 2023, se ven las filas masivas por gasolina y diésel, agravadas entre 2024-2025 por la incapacidad de YPFB para garantizar suministro afectando la producción y el transporte.

Pérdida de poder adquisitivo (2023-2025): la inflación oficial de la que habla el gobierno es irreal, la escasez de dólares y combustible disparó los precios de bienes básicos en mercados informales, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares hasta en un 50%.

Descalificación crediticia internacional (2023): en marzo de 2023, Moody’s rebajó la calificación de Bolivia a «CAA1» (riesgo alto), reflejando la insostenibilidad fiscal y la vulnerabilidad ante eventos externos, lo que encareció el acceso a financiamiento.

Agotamiento del modelo estatista/masista (2024-2025): la dependencia de empresas estatales como YPFB y la falta de inversión privada nos están llevando a una parálisis productiva. En 2025, el modelo productivo cruceño está por colapsar por falta de diésel y dólares.”

Luis Arce (2020-2025): como exministro de Economía, prometió estabilidad, pero ahondó la crisis; sin capacidad ni liderazgo, con niveles altísimos de corrupción y un sistema de abusos y persecuciones políticas lo único que hizo fue terminar de hundir al país.

El presidente Luis Arce es criticado por su desempeño ante la crisis. Foto: APG

Esas son las consideraciones que expone el político cruceño a propósito de la crisis que atraviesa el país, la que se evidencia con factores como la escasez de diésel y gasolina, la ausencia de divisas en el sistema financiero nacional y, sobre todo, en el incremento de los precios de los artículos esenciales de la canasta familiar. Camacho responsabiliza a Arce por haber sido protagonista de la crisis económica que afecta a todos los sectores sin excepción.

“Bolivia necesita un cambio urgente para salir de la crisis. Los líderes de la Oposición Democrática estamos trabajando y consolidando un Bloque de Unidad que logrará elegir un candidato único para ganar las elecciones en agosto, sacar a Bolivia de la crisis y recuperar la democracia y las libertades ciudadanas”, señala el político cruceño quien cumple una detención preventiva desde diciembre de 2022 en el centro penitenciario Chonchocoro de La Paz.