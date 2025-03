Cañeros piden $us 0,83 por litro de etanol y ven zafra con altos costos

Las negociaciones se desarrollan entre el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y los cañeros e ingenios. El precio actual es de $us 0,71 por litro de etanol. A pocos meses del inicio de la zafra, existe incertidumbre por el abastecimiento de diésel. El sector considera que no hay argumentos para frenar la exportación

Raúl Domínguez

Para los cañeros e ingenios sucroalcoholeros, el Programa Etanol, lanzado en 2018 por el Gobierno, con aporte 100% privado, ha logrado cierta estabilidad en el sector y ha garantizado la seguridad en el abastecimiento de azúcar en el mercado interno, pero plantean una renegociaciònde precios con el Gobierno.

La última negociación entre el Ministerio de Hidrocarburos (MHE), YPFB, cañeros e ingenios sucroalcoholeros, fue un tire y afloje de dos meses, que terminó en diciembre de 2023, cuando se acordó un precio en Bs 4,94 y la compra de 200 millones de litros para la gestión 2024. El costo, hasta ese momento, era de Bs 4,80.

“Hoy en día vivimos una realidad muy distinta, compramos una llanta un 35% más cara, el dólar lo estamos comprando a 11,20 (bolivianos). Es por eso que se ha pedido hacer un ajuste al precio, de 0,71 (dólares) que se ha acordado (en 2023) con Hidrocarburos, nosotros como sector cañero pedimos que haya un pequeño incremento. Lo ideal sería 0,83 centavos”, dijo Córdova, al mencionar que actualmente se sostienen reuniones con YPFB y el MHE para poder llegar a un acuerdo.

El dirigente de Concabol, estima que durante la zafra 2025 se prevé una producción de más de 13 millones de quintales de azúcar y cumplir con el requerimiento de etanol, por parte de las instancias gubernamentales, que estaría bordeando los 260 millones de litros.

“Yacimientos está pidiendo más volumen y nosotros, como sector, le estamos diciendo que podemos garantizarlo, pero que nos garanticen también un precio adecuado para que el productor pueda seguir invirtiendo y podamos seguir creciendo. Que nos den un buen precio para poder incentivar al productor de poder seguir invirtiendo”, resaltó Córdova.

Actualmente, YPFB utiliza el biocombustible para mezclarlo al 12% con cuatro tipos de gasolinas: Especial, Súper Etanol 92 (inexistente), Premium Plus y Ultra Premium 100.

Un año difícil

El presidente de la Corporación Unagro, Luis Fernando Barbery, consideró que la zafra 2025, que se inicia en mayo, se presenta como “un desafío muy grande”, debido a la condición de crisis económica que atraviesa el país y obliga a los ingenios a “reinventarse” para continuar produciendo.

Indicó que Unagro se encuentra en el periodo denominado ‘interzafra’, cuando se realizan faenas de acondicionamiento y reparaciones, a la espera de los primeros volúmenes de caña de azúcar, que ingresarán a molienda, a inicios de mayo.

“Estamos confrontando muchas dificultades con la llegada de repuestos, de equipos, que siempre mandamos al exterior, para su mantenimiento, haciendo todos los esfuerzos sobrehumanos que hay que hacer en estas condiciones (…) Las importaciones se complican para los repuestos, insumos, con un tipo de cambio que ya en este momento está por encima de los 12 bolivianos por dólar”, señaló.

Al mismo tiempo, descartó que se realicen ampliaciones en la factoría ubicada en el municipio de Minero: “va a ser muy, muy difícil, tenemos compromisos de entrega de etanol que lo hemos venido cumpliendo a rajatabla desde el año 2018 y, si no hay diésel para llevar caña a los ingenios, es muy difícil que se pueda producir etanol, eso va a complicar más la economía; no hay dólares para hacer importaciones de gasolina, las condiciones son muy adversas”, subrayó.

Respecto al Programa Etanol, Barbery destacó que éste garantiza todos los factores que necesita tener un programa en materia económica, social, y medioambiental. Sin embargo, lamentó que el Gobierno no haya invertido “un centavo”, como lo hace con el biodiésel, siendo que el etanol significa un ahorro de más de $us 200 millones anuales al Estado boliviano de divisas.

“El etanol necesita el apoyo para potenciarse, porque tiene un horizonte por encima de los 700 millones de dólares si es que continúa creciendo la mezcla de etanol con gasolina (…) Es un biocombustible que evita la importación de gasolina y un litro de etanol que se consume en el mercado interno, evita la importación de un litro de gasolina, que tiene además dos componentes de costo, el subsidio y el transporte”, sostuvo.

Por su parte, Rodrigo Gutiérrez, gerente de Negocios del Ingenio La Bélgica reveló que, de acuerdo a la planificación, el inicio de la zafra cañera se iniciará alrededor del 15 de mayo y que participa de las negociaciones por un nuevo precio del etanol.

Afirmó que, contrario al etanol, el precio del azúcar debería mantenerse en el mercado boliviano, entre los Bs 230 y 245 para la próxima campaña. “Está sobrando bastante azúcar y se ha cumplido con todos los cupos (de etanol) que nos ha asignado YPFB, a todos los ingenios. Nosotros en particular hemos cumplido el máximo del cupo que nos asignaron y vamos a incrementar un poco más para el 2025”, dijo Gutiérrez, sin especificar el volumen.

Acotó que La Bélgica cuenta con bastante excedente de azúcar y está solicitando los permisos necesarios para exportar mayores volúmenes. “Estamos exportando a Colombia las últimas 2.000 toneladas. No hemos tenido problemas en el abastecimiento porque hay una sobreproducción y, claro, la estabilidad de precios se debe a eso”, sostuvo.

Al mismo tiempo, calificó al Programa Etanol como “un muy buen programa” que está trayendo beneficios al país, “sobre todo en esta escasez de combustible y la gasolina. Se está entregando un producto de muy alto nivel, de muy alta calidad”, agregó.

La producción en 2024

Según el Reporte Sectorial de caña de azúcar y derivados, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para la gestión 2024 se proyectó una producción de caña de azúcar de 10.878.589 toneladas, un 18% más de producción en comparación a la gestión 2023. La superficie cultivada se incrementaría a 193.957 hectáreas.

De acuerdo al reporte publicado en mayo del año pasado, la superficie efectiva cultivada subiría en más de 19 mil hectáreas. “Estas nuevas áreas de siembra corresponden al norte integrado del departamento de Santa Cruz, sumándose un total de 193.957 hectáreas. En cuanto al rendimiento, aumentará de 52,9 a 56,1 toneladas por hectárea”, señaló el documento.

Rspecto a la producción de los dos principales derivados de la caña, en la zafra 2023-24 se alcanzó un récord en la producción de azúcar, teniendo un crecimiento del 15,5% con respecto a la zafra anterior. Se produjeron 12.858.007 quintales de azúcar y 244.788.119 litros de alcohol. “La producción de alcohol tuvo una caída de -7.8%, ya que el mix de producción los ingenios Sucroalcoholeros optaron por producir más azúcar”, detalló la entidad.

En materia de exportaciones, el informe apuntó que, a abril de 2024, se exportaron 14.713 toneladas de azúcar $us 9,46 millones) y 9.332 toneladas de alcohol ($us 7,05 millones).

Cabe señalar que la gestión del sector cañero comprende los meses de marzo a marzo de cada año, ya que la zafra y la molienda se inician en abril. En Bolivia, la industria sucroalcoholera cuenta con ocho ingenios, seis en Santa Cruz, uno en Tarija y otro en La Paz.

Falta diésel

Alcides Córdova manifestó que la principal dificultad que atravesarán los cañeros en la zafra que se avecina es la escasez de diésel, a pesar que el trabajo del sector es “el año redondo”, ya que son seis meses de zafra y otros seis de ‘interzafra’, cuando se realizan labores culturales, es decir, fertilización de suelos y fumigado de los cultivos, principalmente.

“Sin duda que el insumo más importante para todos estos dos periodos, es el diésel. Nos hemos topado con surtidores vacíos, tenemos una preocupación en el sector porque tenemos que hacer cola, a pesar que hemos tenido reuniones con Yacimientos y nos han dado las garantías”, indicó el vicepresidente de Concabol.

Ponderó que el año pasado se logró concluir la zafra gracias a que YPFB abasteció los surtidores donde los cañeros se proveen del combustible, es decir, en el Norte Integrado. “Este año, una vez más, Yacimientos nos indica que vamos a tener abastecimiento en los surtidores para poder nosotros iniciar y concluir la zafra, que está prevista a finales de abril o primera semana de mayo”.

Regulaciones

Consultado sobre un probable veto a las exportaciones de azúcar, dado el incremento del precio en los mercados -de hasta 16% en 2024-, Córdova calificó que el sector es uno de los más regulados del país desde 2012, con la Ley 307.

“Nos piden información quincenal de cuánto producimos como cañeros, cuánto producen los ingenios los ingenios y a quiénes vendemos. Por lo tanto, nosotros cumplimos con informar al Gobierno (…) De ahí para adelante, el control en los mercados son los municipios, y del contrabando es el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Eso ya se nos escapa de las manos”, sostuvo.

Cosecha de alimentos en riesgo por la falta de diésel

Gonzalo Vásquez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), señaló que la falta de diésel pone en riesgo la cosecha de arroz en Santa Cruz, unas 75.000 hectáreas que deberían comenzar a cosecharse en marzo, por lo que se vendría una escasez del producto.

“Vamos a tener problemas, porque hasta ahora no vemos solución al tema del diésel. No quisiéramos decirlo, pero el año pasado no nos equivocamos al decir que iba haber escasez y este año pinta lo mismo, porque falta diésel”, lamentó el productor.

Agregó que en Beni ya debería haber comenzado la cosecha, en febrero; pero, por la falta del combustible, esto no ha avanzado.

“En este momento Beni debería estar mandándonos arroz, son como 70.000 hectáreas que estaban listas, pero esto no fue posible por la falta de diésel, además ya les llegó la lluvia que afectó el 10% de esta área, inundándola”.

Si logran subsanar la escasez de combustible, en el territorio nacional se estarían cosechando unas 150.000 hectáreas de arroz.

Otros sectores como el soyero y el maicero también advirtieron con riesgos en las cosechas que se avecinan. Mientras tanto, desde las instancias estatales como la ANH, YPFB y el mismo Gobierno, se acusa a factores como los bloqueos, la raíz de la problemática.

