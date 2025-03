Carlos Lampe: «Sabemos que podemos sacar puntos en Perú»

El arquero de la selección boliviana, que se lesionó el año pasado frente a Chile, habló con la prensa y analizó el presente y los rivales de la Verde en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

A dos días del crucial partido ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, el arquero boliviano Carlos Lampe compartió sus sensaciones y expectativas sobre la selección nacional. En una charla con la prensa, el guardameta destacó la importancia de los primeros minutos en los partidos de visitante y la filosofía del cuerpo técnico encabezado por Óscar Villegas.

“La clave de los partidos de visitante son los primeros minutos. Vamos a intentar tener la pelota y desenvolver un buen fútbol. Desde que asumió Óscar Villegas ha habido un gran equilibrio entre muchos jóvenes y algunos experimentados que guían a los chicos”, señaló Lampe, quien subrayó la importancia de mantener el control del juego desde el inicio.

En cuanto al partido contra Perú, Lampe fue claro al afirmar que Bolivia tiene la posibilidad de sacar puntos en Lima, pero también destacó que el equipo no puede permitirse margen de error en ningún encuentro. “Sabemos que en este partido (Perú) podemos sacar puntos porque después en casa no podemos fallar. Todos los partidos son difíciles, tanto afuera como en casa; no hay margen de error”, expresó.

El arquero también hizo énfasis en la importancia de estudiar a los rivales, pero sin perder de vista lo que el equipo boliviano puede aportar. “Debemos tomar nuestros recaudos, obviamente estudiar a los rivales, pero tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros, tenemos nuestras armas y hay que ir partido a partido. Primero viene Perú y luego Uruguay”, manifestó Lampe, quien se muestra optimista con el rendimiento de la selección.

Sobre su recuperación tras la dura lesión sufrida el año pasado en Chile, Lampe reveló que está en la etapa final de su proceso de rehabilitación. “Ya estoy en la etapa final de mi recuperación, en las próximas semanas me voy a ir reintegrando con mis compañeros y me pondré bien físicamente”, explicó el arquero, quien tuvo que ser reemplazado en ese partido debido a una rotura completa del tendón de Aquiles.

Finalmente, Lampe no ocultó su deseo de regresar a la selección. “Sueño con volver a la selección, por supuesto quiero estar en las próximas fechas, pero primero debo centrarme en mi club, en recuperarme bien y jugar partidos para ser considerado por el cuerpo técnico”, concluyó el arquero, dejando claro que su objetivo es estar en óptimas condiciones para regresar al combinado nacional cuando se le necesite.