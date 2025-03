Casa Blanca: Biden sacrificó millones de pollos antes de la toma de posesión de Trump

Fuente: https://actualidad.rt.com

La secretaria de prensa del presidente Donald Trump, Karoline Leavitt, publicó en su cuenta de X un mensaje acusando a la Administración de Joe Biden de haber sacrificado cerca de 8 millones de pollos antes de la toma de posesión del actual presidente, lo que, según ella, provocó escasez de suministro y aumento de precios.

Además, afirmó que «la crisis del huevo es la crisis de Biden, pero el presidente Trump y Brooke Rollins [secretaria de Agricultura] lo están arreglando», en referencia a unas declaraciones anteriores de Rollins, que aseveró que el Departamento de Agricultura invertirá unos 1.000 millones de dólares para aliviar la crisis.

Esta declaración se produce en medio de la escasez de suministro de huevos en Estados Unidos, atribuida principalmente al sacrificio de 166 millones de aves como medida para frenar un brote de gripe aviar que ha afectado a la industria avícola.

El brote ha provocado un aumento significativo en los precios de los huevos, que alcanzaron precios récord en los mercados minoristas del país, donde en enero el costo promedio llegó a 4,33 dólares la docena. La situación ha llevado al Gobierno de Trump a buscar soluciones, incluyendo la importación de huevos de países europeos como Dinamarca y España.

The Biden Administration killed nearly 8 MILLION chickens ahead of President Trump’s Inauguration, leading to supply shortages and higher prices.

The Egg Crisis is Biden’s Crisis — but President Trump and @SecRollins are fixing it! 🥚🐔 pic.twitter.com/1pmpuQNdvs

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 19, 2025