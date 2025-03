Caso Bajo Llojeta: Sociedad de Ingenieros detecta incumplimiento de deberes y señala que pudo haberse evitado

Fuente: erbol.com.bo

Después de haber realizado un análisis por el deslizamiento de noviembre en Bajo Llojeta, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) Departamental La Paz determinó que hubo incumplimiento de deberes en el nivel municipal y que el evento pudo haberse evitado con prevención.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La SIB presentó este jueves el informe del comité técnico que conformó para estudiar el caso Bajo Llojeta.

El presidente de esta entidad, Raúl Daza, resaltó que se ha realizado esta tarea, pese a un “amedrentamiento” de la Alcaldía de La Paz, que incluso habría advertido con procesos a la Sociedad de Ingenieros.

Entre sus conclusiones, el comité técnico determinó que “el Municipio correspondiente no debió permitir la conformación de plataformas mediante rellenos de suelo sin un diseño y supervisión idóneo”.

Asimismo, indica que “ningún Municipio debió permitir el asentamiento de viviendas en zona de riesgo y aires del rio Pasajahuira, viviendo hoy en día las consecuencias del cambio climático”.

Además, indica que “el Municipio correspondiente, previo a la época de lluvias, debió realizar tareas de limpieza y retiro de escombros, dragado de materiales coluviales, mantenimiento de laderas de la cuenca (y no solo del rio Pasajahuira, sino de muchos más que amenazan la seguridad de la población), pero más importante aún el mantenimiento del embovedado”.

“Entonces esto recae directamente en, lo que se denomina hoy en día, incumplimiento de deberes”, señaló concluyó el ingeniero Reynaldo Zambrana, integrante del comité.

Indicó que este hecho en Bajo Llojeta “podía haberse evitado”, puesto que la conformación de un talud no se hace en horas, sino en días o semanas. Indicó que, si bien el día del deslizamiento hubo una precipitación que excedió los promedios anuales, para ello es que se toman previsiones.

Daza acotó que se pudo evitar, porque se conoce en La Paz cuáles son las zonas de riesgo y que el cambio climático trae precipitaciones de mayor intensidad.

Resaltó que, según el informe, no se pueden permitir construcciones en aires de río. Dijo que no habría ocurrido la tragedia, que incluso cobró la vida de una niña, de no existir viviendas en esas condiciones.

Si bien se detecta incumplimiento de deberes, aclaró que la Sociedad de Ingenieros no emprenderá un proceso judicial, puesto que su trabajo se limita a lo técnico.