Chi buscará el voto de simpatizantes del MAS: “Quiero darles libertad de la esclavitud del comunismo”

El precandidato presidencial boliviano Chi Hyun Chung estuvo en los micrófonos del programa ¡Que semana!, que se emite por EL DEBER Radio. El médico y pastor evangelista defendió su reciente alianza con Manfred Reyes Villa, subrayando similitudes ideológicas y la necesidad de unificar a la oposición para enfrentar al Movimiento al Socialismo (MAS) en las próximas elecciones generales de agosto de este año. Además, adelantó que buscará el voto de los simpatizantes de esta sigla para, según él, liberarlos de “la esclavitud del comunismo”.

«Entre Manfred y nosotros tenemos muchas similitudes«, afirmó Chi en la entrevista, destacando su visión compartida sobre el federalismo, el conservadurismo y la proyección internacional. «Ahora ya tenemos que pelear por la unidad», agregó, aludiendo a la fragmentación de la oposición.

El también excandidato presidencial en 2019 y 2020 enfatizó que la alianza con Reyes Villa responde a una «inminente necesidad» de cohesión política. «Si queremos erradicar el marxismo, comunismo y socialismo, es necesaria la unidad«, remarcó.

Críticas al oficialismo

Chi, un férreo crítico del MAS, acusó al partido oficialista de ser responsable del fraude electoral de 2019 y del deterioro económico del país. «El dolor más grande de los bolivianos hoy se llama fraude», dijo, exigiendo que el Gobierno defina la participación del expresidente Evo Morales en los próximos comicios.

Al ser consultado sobre la posibilidad de absorber votos del MAS, Chi sostuvo que su propuesta puede atraer a sectores indígenas y campesinos. «Siempre hablo en favor de ellos. Quiero darles libertad de la esclavitud del comunismo y devolverles su derecho a la propiedad», argumentó.

Polémicas declaraciones sobre la mujer

Chi ha sido objeto de críticas por sus declaraciones sobre el rol de la mujer en la sociedad. En la entrevista con EL DEBER Radio reafirmó su visión conservadora de la familia y el papel femenino en el hogar. «La mujer tiene un derecho biológico de amamantar a su hijo y el hombre debe salir a trabajar», señaló.

Cuando se le preguntó por la equidad de género en el ámbito laboral, insistió en que «ante la ley, todos tienen los mismos derechos«, pero defendió el modelo tradicional de familia basado en la fe cristiana.

«Soy conservador. La familia debe estar compuesta por un hombre y una mujer que procreen y sean responsables de la crianza de sus hijos«, dijo.

Postura sobre el feminicidio y presos políticos

Bolivia es uno de los países con mayores índices de feminicidio en la región, pero Chi minimizó la categorización específica del crimen. «Conmigo desaparecerá el término feminicidio«, aseguró y recordó que «también mueren ancianos y niños, no solo mujeres».

Aseguró que, pese a la categorización de feminicidio, esto no detuvo la violencia contra las mujeres. “¿En qué ayudo esto?, se ha empeorado la situación”, dijo.

Sobre los presos políticos, el precandidato reiteró su postura de que la expresidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho deberían ser liberados. «Seguir presos sin sentencia no me parece justo«, afirmó.

Ayuda social

Uno de los puntos recurrentes en la entrevista fue la percepción de que Chi Hyun Chung solo aparece en los periodos electorales, sin una presencia sostenida en la política nacional. Ante esta observación, el candidato defendió su trabajo social.

“En tiempo de coronavirus, yo estuve ahí con la gente en la olla común, repartiéndola. Más de tres o cuatro campañas hice sin que nadie me esté filmando”, afirmó. También mencionó su labor a través de su fundación, con la que asegura alimentar a 1.500 niños cuatro veces por semana.

Asimismo, destacó su participación en actividades religiosas y en la atención médica a sectores vulnerables. “Estoy visitando más de tres iglesias cada domingo, compartiendo la palabra del Señor y atendiendo a los pacientes”, sostuvo.

Chi Hyun Chung también afirmó haber viajado en dos ocasiones a Corea del Sur en busca de alianzas estratégicas para Bolivia. “No es que uno llega a un país y repentinamente la gente viene a ofrecerte cosas. Hay que conquistar empresa por empresa”, explicó.

Elección del vicepresidente a través de TikTok

Otro tema que generó curiosidad fue su anuncio de que elegiría a su candidato a la vicepresidencia a través de TikTok. Chung confirmó que consideró a algunos influencers políticos, como Lara y Jaime Dúo, pero finalmente descartó a Dúo porque “quiere ser presidente” y no mostró disposición para formar parte de un grupo.

Actualmente, el puesto de vicepresidente sigue vacante y será definido dentro de la alianza con Reyes Villa. Chung explicó que el candidato presidencial será elegido mediante encuestas y que los demás puestos se discutirán en una mesa de diálogo. “Todavía no tenemos la fecha exacta, pero en dos semanas o dos semanas y media debemos definirlo”, adelantó.

Desmiente alianza con el gobierno de Arce

Consultado sobre los cuestionamientos de algunos sectores que han sugerido que la alianza entre Chung y Reyes Villa beneficia al actual gobierno de Luis Arce al fragmentar la oposición, Chung rechazó esta teoría y negó tener vínculos con el MAS.

“Yo fui a la Casa Grande del Pueblo porque el presidente de Bolivia me invitó, no porque un integrante del MAS me llevó. No tengo ninguna relación con Luis Arce, políticamente no me ha favorecido en nada”, afirmó. Además, reiteró que considera que el MAS debe desaparecer y ser castigado por los casos de corrupción y abusos de poder.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de sumar a exmilitantes del MAS que hayan roto con el partido. “Si alguien apoyó al MAS en el pasado y quiere sumarse a este proyecto, no veo razón para rechazarlo”, argumentó.

Postura sobre la comunidad LGTBI

Chung también se refirió a los avances en derechos de la comunidad LGTBI, como el reconocimiento de uniones civiles y el derecho a la herencia. “Para mí es un retroceso en vez de un avance. Es igual que Sodoma y Gomorra, que fueron castigadas por Dios”, declaró.

El candidato aseguró que, si bien respeta la libertad individual, no permitirá la “promoción de la ideología de género” en su gobierno. “Un país donde Dios no es aprobado no puede esperar el progreso”, afirmó.

Cuando se le preguntó qué haría si tuviera un hijo homosexual, respondió que sería motivo de oración y conversación, pero que lo aceptaría. “Uno tiene que aceptar la providencia de Dios”, dijo.

