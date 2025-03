Cinco frentes perderán su personería si no participan en las elecciones; analista advierte sobre un recambio en la escena política

De acuerdo con Tahuichi, de los 14 frentes existentes, el FPV tiene una amonestación; el PDC y ADN, dos, y los colocan al filo de perder de todas formas la personería jurídica, si reciben una tercera sanción.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

Cinco partidos políticos corren el riesgo de perder su personería jurídica en el caso de no participar en las elecciones venideras de agosto de este año, según advirtió el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi. Un experto sugiere que existe un momento de recambio en la política nacional.

Se trata del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la Acción Democrática Nacionalista (ADN), Unidad Nacional (UN), el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas), de acuerdo con la autoridad del organismo electoral, la jornada del jueves.

“Hay cinco partidos que sí o sí tienen que participar.¿Quiénes son? ADN, MNR, Unidad Nacional, Demócratas y MTS. ¿Por qué? Porque ellos no participaron en el año 2020. La Ley dice que pueden descansar una (elección), no dos veces. Si en dos (elecciones) no participan, de manera consecutiva, pierden su personería jurídica. Son parte de las reglas de juego que tenemos en nuestra norma electoral”, explicó Tahuichi.

Según el vocal, los cinco partidos pidieron licencia para no concurrir a las elecciones generales de octubre de 2020, donde sólo participaron cinco frentes y el Movimiento Al Socialismo (MAS), que ganó con el 55,11% del voto popular.

De acuerdo con el artículo 58 inciso “c” de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, los partidos son pasibles a la cancelación de la personalidad jurídica en el caso de “no concurrir de manera consecutiva a dos elecciones, según su alcance, como organización política”.

Para el analista y politólogo Carlos Cordero, Bolivia enfrentará un momento de recambio político, en el caso de la disolución de dos partidos históricos para la política nacional, como lo fueron el MNR y ADN en el siglo XX.

“Hubo algunos partidos que ayudaron a recuperar en algunos casos y en otros construir la democracia actual, y podrían perder la personería jurídica, la posibilidad de terciar en elecciones y es dramático. Sin embargo, la propia democracia permite el recambio, la renovación: así como hay partidos que pueden perder su personería, hay frentes que pueden ocupar el lugar de quienes dejan el sitio de la competencia política electoral. El caso del MNR y la ADN, son históricos y ayudaron a construir la democracia, y su ausencia será suplida por otras organizaciones”, sostuvo Cordero en entrevista con Visión 360.

Además de los cinco frentes anteriormente mencionados, otras nueve organizaciones políticas tienen vigente la personalidad jurídica y pueden concurrir nuevamente a las elecciones en agosto. Estas son el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), que pactó con Tuto Quiroga, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el MAS.

Además, se encuentran Unidad Cívica Solidaridad (UCS), el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y el Frente Para la Victoria (FPV) que acordó postular a Evo Morales, pese a estar inhabilitado.

Engrosan la lista de partidos las nuevas siglas nacidas entre 2023 y este año. Se trata de la Nueva Generación Patriótica (NGP), Autonomía Por Bolivia (APB–Súmate) del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

De acuerdo con Tahuichi, de los 14 frentes existentes, el FPV tiene una amonestación; el PDC y ADN, dos, lo que los coloca al filo de perder, de todas formas, la personería jurídica si reciben una tercera sanción.

