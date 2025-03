Cinco personas heridas tras un apuñalamiento con arma blanca de un hombre en pleno centro de Ámsterdam

Trágica noticia la que nos llega desde Ámsterdam. Y es que ha tenido lugar un apuñalamiento en pleno corazón de la ciudad por parte de un individuo que portaba un arma blanca. Todo ocurrió en la plaza Dam, uno de los lugares más céntricos de la capital neerlandesa. La Policía detuvo al autor de los hechos de inmediato.

El suceso en Ámsterdam, al detalle

El suceso ocurrió sobre las 15:20 horas de la tarde de este jueves, 27 de marzo. Se desconoce la identidad del autor del apuñalamiento y los motivos que hay detrás de este ataque. El agresor, según los testigos del lugar, llevaba un cuchillo de gran tamaño y agredió a varias personas sin dirigir palabra alguna. Hay cinco heridos.

Al instante, las autoridades de Ámsterdam y los servicios de emergencia se personaron en el lugar para atender a las personas que estaban heridas y la Policía detuvo de inmediato al autor de los hechos.

Se desconoce si fue algo premeditado o de otro aspecto. Las autoridades han abierto una investigación al respecto para esclarecer todo al detalle y saber el por qué del suceso. Además, ante la gravedad del asunto, los servicios de emergencia desplegaron un operativo de cinco ambulancias y hasta un helicóptero, el cual aterrizó en el centro de dicha plaza para trasladar a los heridos al hospital. El lugar se encuentra acordonado por la Policía.

La conmoción en Ámsterdam es total

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, ha dado carpetazo a sus asuntos de agenda oficial y se ha puesto manos a la obra para coordinar todo el despliegue en el lugar. Femke ha pedido toda la colaboración ciudadana posible a todas aquellas personas que estaban en el lugar de los hechos, ya sea con vídeos, imágenes o testificando al respecto para ayudar en la investigación. Las autoridades han pedido calma y paralelamente, se siguen atando cabos para llegar al final de los motivos de este crimen.

We’d like to urge people to share any footage of the incident at the Sint Nicolaasstraat nearby the Dam Square with us. You can upload these images via https://t.co/neo7wzzUcU%…

— Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) March 27, 2025