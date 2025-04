Cochabamba: Al menos 20 casas fueron afectas en La Tamborada por el desborde de un río

Las lluvias provocaron que el caudal suba durante el fin de semana y termine inundando calles e inmueble de dos OTB’s de Cochabamba. Fuente: Unitel eju.tv





Más de 20 viviendas quedaron afectadas luego de que este fin de semana una intensa lluvia provocó el desborde del río Morco Morco que inundó las OTB’s San Marcos y San José, zona de La Tamborada en la ciudad de Cochabamba.

Además, el desborde trajo una gran cantidad de lodo, ramas, piedras y demás material que afectó a varias personas que habitan en este sector.

Los representantes de la junta vecinal de La Tamborada, señalaron que durante la jornada del domingo y este lunes, los vecinos tuvieron que trabajar con recursos propios para extraer todo el material y agua que ingresó y sepultó sus pertenencias.

“Ese río ha venido con bastante hierba, troncos y ha desbordado y ha venido por toda la avenida. Se me ha inundado por lo menos 80 centímetros era agua acá (en su vivienda) y no pues no tenemos ninguna ayuda”, indicó una vecina.

El agua no solo provocó afectaciones en las viviendas donde varios muros terminaron dañados e incluso cediendo debido a la fuerte presión del agua, sino también en vía pública donde se registró hundimientos en la tierra.

Ante esto, piden que ayuda de las autoridades para que puedan llevar maquinaria y demás equipos para ayudarlos a sacar todo el lodo y material que fue arrastrado por el agua.