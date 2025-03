Cochamanidis advierte sobre una posible crisis alimentaria debido a la escasez de combustible

Santa Cruz de la Sierra enfrenta una situación crítica por la falta de combustible, lo que amenaza con desencadenar una crisis alimentaria sin precedentes. Así lo advirtió Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien señaló que, si en los próximos días no se soluciona el abastecimiento de carburantes, la producción agrícola colapsará, lo que llevará al país a un desabastecimiento masivo de alimentos.







“Bolivia colapsó. El tema del combustible ya es insostenible en todo el país. Gracias a esta crisis, no habrá alimentos, porque no está garantizada la cosecha de soya, que representa 2,5 millones de toneladas de alimento que se pueden perder si el Gobierno no hace aparecer el combustible”, declaró Cochamanidis, responsabilizando directamente a las autoridades nacionales.

Ante este escenario, el Comité Cívico Pro Santa Cruz convocó a los líderes de las instituciones, provincias y distritales a una reunión de emergencia este jueves 6 de marzo para definir medidas de presión. “La crisis de combustible la estamos viviendo hoy. La crisis de alimento la vamos a vivir mañana, y ustedes (Gobierno) son los únicos responsables. Dejen de echarle la culpa a los productores, y a los transportistas. Esta responsabilidad es única y exclusivamente de ustedes”, enfatizó el líder cívico, exigiendo acciones inmediatas.

“Si no hay combustible en estos días, no habrá alimento para todo el país. Debemos ser conscientes de ello”, añadió.

Cochamanidis también cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades competentes. “¿Dónde está el presidente de YPFB que no aparece? Y si él está exigiendo al ministro de Economía que aparezca la plata, que nos demuestre qué gestiones están haciendo”, sentenció.

“No podemos descartar ninguna medida, pero las decisiones se tomarán mañana en la reunión entre el directorio y todos los sectores involucrados, con un único tema a tratar: la crisis de combustible”, concluyó.