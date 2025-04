El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) convocó a un cacerolazo masivo para este martes, en coincidencia con los actos oficiales del 480 aniversario de la fundación del departamento de Potosí, en rechazo a la presencia confirmada del presidente Luis Arce.

Alberto Pérez, presidente de los cívicos, afirmó que la protesta busca manifestar el «repudio» de la población ante el incumplimiento de proyectos estratégicos prometidos por el Gobierno.

«El presidente no es bienvenido porque no ha cumplido con el pueblo. No hay avances en la explotación del litio, la fábrica de cemento ni la reactivación del aeropuerto», declaró Pérez.

Comcipo

El cacerolazo iniciará a las 06.00 en la plaza principal de la Villa Imperial, donde se espera la participación de colectivos ciudadanos, sindicatos y organizaciones sociales que rechazan la gestión de Arce por sus compromisos inconclusos.

El motivo principal por el que Comcipo desaprueba al Mandatario es por el tema del litio, pues en 2024 el Gobierno firmó dos acuerdos con empresas de Rusia y China, sin haber realizado la socialización con las comunidades que pueden resultar afectadas. Además, Pérez señaló que, pese a las grandes reservas del recurso en los salares, todavía no se concretiza la industrialización debido a que no exista una normativa que permita la explotación del litio.

En criterio del cívico, este hecho repercute en la economía del departamento, pues podría obtener regalías por el litio y obtener mayores recursos, pero no hay avances hasta ahora.

Respecto a la fábrica de cemento, Peréz sostuvo que se trata de una iniciativa estancada desde 2020, pese a anuncios de inversión. De manera similar, el aeropuerto del departamento se encuentra inoperante desde 2021 por reparaciones.

El presidente de Comcipo criticó que las autoridades locales hayan invitado a Arce a los festejos, pese al descontento generalizado.

«Convocamos a la rebeldía del pueblo potosino. No podemos celebrar mientras nuestros reclamos son ignorados», protestó Pérez.