Comisión de Diputados agenda crédito de $us 329 MM para planta de zinc

La Comisión de Planificación de la Cámara Baja tratará el financiamiento que busca impulsar la industrialización del país, con un crédito asignado por EximBank de China.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Cámara de Diputados avanza en su agenda de inversión y desarrollo, pues la Comisión de Planificación programó para la próxima semana el tratamiento del crédito de $us 329 millones destinado al Proyecto de Desarrollo, Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha de la Planta Refinadora de Zinc en Oruro.

Así lo informó el presidente de esta instancia legislativa, Andrés Flores, que enfatizó la importancia de priorizar este proyecto para el crecimiento y la industrialización nacional.

“Vamos a priorizar en la próxima sesión el proyecto de la Planta de Zinc, es una necesidad del país para industrializar y buscar el desarrollo”, afirmó en conferencia de prensa.

Diputados

El proyecto contempla el desarrollo de una planta que se instalará en predios pertenecientes a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) y que tendrá la capacidad de tratar anualmente hasta 150.000 toneladas métricas netas secas de concentrados de zinc.

La inversión y el crédito, asignados por el EximBank de China, buscan impulsar una industria que, por primera vez, permitirá fundir y refinar zinc para su comercialización en el mercado internacional. Según el Gobierno, la nueva planta contribuirá a la diversificación de la matriz industrial y a la economía de la región.

Además, en la misma sesión que abordará el crédito para la planta de zinc, la Comisión de Planificación analizará tres proyectos de ley sobre créditos adicionales. Entre estos, se encuentra uno vinculado a la construcción de la ampliación de la Línea Café de Mi Teleférico, por $us 62 millones, otro por $us 52 millones destinado al programa de apoyo a la preinversión del Desarrollo II, y un tercer proyecto por $us 110 millones para el programa nacional de puentes.

Actualmente, hay 16 proyectos de financiamiento externo pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa.