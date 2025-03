Como todo migrante, Reyes Villa se «reventó el lomo y generó su riqueza” en EEUU, según diputada Camargo

El diputado de CC José Manuel Ormachea exigió a Reyes Villa revelar sobre sus movimientos económicos “millonarios” que realizó en los EEUU. Cuestionó el por qué no registró el valor de sus bienes en su declaración jurada en la Contraloría General de Bolivia

Manfred Reyes Villa. Foto: ANF

Fuente: ANF / La Paz

El precandidato presidencial y alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, “se reventó el lomo” como todo migrante boliviano en los Estados Unidos (EEUU) para generar su riqueza, afirmó la diputada disidente de Comunidad Ciudadana Alejandra Camargo, ante los cuestionamientos a la declaración jurada del político.

“Esta guerra sucia viene de la marca crisis del gonismo del 2003, con el mismo modus operandi. El capitán ha declarado que en los 11 años de exilio político ha trabajado en los Estado Unidos, (y) como todo boliviano migrante, se ha reventado el lomo y ha podido generar recursos, riqueza. Lo triste es que esta oposición y el socialismo rancio de 20 años está criminalizando la riqueza”, cuestionó Camargo en declaraciones a la ANF.

El diputado de CC José Manuel Ormachea exigió a Reyes Villa revelar sobre sus movimientos económicos “millonarios” que realizó en los EEUU. Cuestionó el por qué no registró el valor de sus bienes en su declaración jurada en la Contraloría General del Estado.

De acuerdo al parlamentario, con información pública extraída de instituciones de EEUU vía los portales, la familia Reyes Villa hizo movimientos económicos de alrededor de $us 26 millones en transacciones de bienes inmuebles y departamentos y $us 1,5 millones en automóviles; es decir, un total de $us 27.500.000. Todo eso durante su estadía en los Estados Unidos.

El alcalde cochabambino al ser consultado sobre el tema, respondió: “usted no necesita saber” en relación a su patrimonio en el exterior; pero Erick Reyes Villa, su hermano, señaló que posiblemente manejó más de $us 26 millones porque el negocio de bienes raíces genera ganancias interesantes.

La diputada Camargo dijo que no tiene conocimiento que Reyes Villa sea millonario, pero lo correcto es decir que trabajó para conseguir su riqueza. Sin embargo, cuestionó del por qué no se investiga la riqueza del Samuel Doria Medina.