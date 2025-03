Complejo del Mutún pondrá barras de acero y alambrón en mercado boliviano dentro de una o dos semanas para “abaratar” la construcción

El Complejo Siderúrgico del Mutún, emplazado en la localidad cruceña de Puerto Suárez, pondrá barras de acero y alambrón en el mercado boliviano dentro de una o dos semanas a precios bajos para abaratar la construcción, informó este domingo el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado.

Fuente: ABI

“Estamos haciendo las últimas pruebas en la planta de acería para de esa manera ya producir las barras corrugadas y el alambrón y esto seguramente ya vamos a empezar a producir en una semana o dos semanas a mucho tardar y ya tendremos en el mercado boliviano este producto”, afirmó en contacto con Bolivia Tv.

Indicó que actualmente el precio de las barras corrugadas de acero está en $us 1.500 la tonelada (t), es decir que subió en más de $us 400, tomando en cuenta que hace 8 meses estaba entre alrededor de $us 1.000 y $us 1.100 “especulado por la situación económica del país”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En cambio, nosotros al producir vamos a con seguridad vender en un precio mucho más bajo que va a favorecer a los bolivianos, pero no solamente va a ser la disminución del precio de las barras corrugadas sino también va a abaratar la construcción”, aseveró.

Ya produce pelets

El Complejo Siderúrgico del Mutún está conformado por siete plantas: Concentración, Peletización, Reducción Directa del Hierro (DRI), Acería, Laminación, Central Eléctrica y Auxiliares.

“En este momento ya estamos produciendo los pelets, o sea que el hierro del cerro del Mutún trituramos, pasamos en forma de polvo a la planta de pelitización y en este momento ya estamos produciendo los pelets”, afirmó Alvarado.

Resaltó que actualmente la ESM vende el mineral de hierro en $us 18 la tonelada, pero procesado como pelets su precio alcanza a casi $us 80, lo que significa que se tiene “un valor agregado importante solamente en ese proceso”.

“Ya tiene un valor agregado, inclusive ya hay en el mercado para vender estos pelets, de suerte que ese es uno de los primeros productos que posiblemente ya vamos a vender en el mercado internacional, inclusive en el mercado nacional”, dijo.

Esta nueva industria estatal se encuentra emplazada en el municipio de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz y fue construida con una inversión de al menos unos $us 546 millones.

Tiene una capacidad de producción de cerca de 200.000 toneladas anuales de barras corrugadas para la construcción y alambrón. La producción sustituirá las importaciones de acero en casi un 50% en Bolivia, es decir, al menos $us 200 millones por año, según los datos oficiales.

MC