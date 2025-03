Concejal Chain: Ley que revoca el alza de tarifas del transporte debe ser remitida este lunes al Ejecutivo

Fuente: erbol.com.bo

El concejal Pierre Chain informó que la ley que revoca la resolución del alcalde Iván Arias autorizando el aumento de tarifas del transporte en La Paz, sigue su curso administrativo al interior del Concejo Municipal y debe ser remitido este lunes al Ejecutivo Municipal para su promulgación.

Chain, quien ofició de secretario del pleno cuando se aprobó la ley municipal, explicó que el pasado viernes ya ha firmado la ley sancionada por el Concejo. Ahora corresponde que la Secretaría del Concejo complete el trámite enviando al despacho del alcalde Arias, precisó.

Agregó que, una vez que el alcalde reciba la ley, éste tendrá 15 días hábiles para observar o promulgarla. Si el Concejo rechaza las observaciones, el Concejo procederá a promulgarla de oficio. Advirtió que en caso que el alcalde no cumpla con lo dispuesto por la ley, sería sujeto a un proceso penal.

Para el Concejo, con esta ley se mantienen las tarifas del 2016: Bs 2 para tramos cortos y Bs 2,60 para tramos largos. Sin embargo, los chóferes están aplicando la resolución del alcalde, cobrando Bs 2,40 para tramos cortos y Bs 3 para tramos largos.

Lamentó que el alcalde haya generado esta confusión entre los transportistas y los vecinos, maniobrando y mintiendo a los dos lados, cuando en “realidad no ha habido consenso para autorizar el alza de tarifas», declaró.

Dijo que el alcalde solo ha tomado en cuenta la versión de los transportistas buscando demostrar en tiempos de campaña electoral que tiene apoyo de este sector, cuando él sabe que “ningún candidato lo quiere como aliado político, debido a su pésima gestión municipal”.

“Nadie está diciendo a los choferes que no hay que subir el costo de los pasajes, pero no puede haber un estudio de un solo lado y no del otro lado y eso es lamentablemente”, declaró.

Una vez promulgada, dijo que el Ejecutivo debe acudir ante al Concejo para realizar hasta mayo un nuevo estudio, pero que sea más transparente y sin maniobras políticas, tal como hizo con la Ley del Alivio Tributario que debería ser aplicada a partir de este lunes en favor de varios contribuyentes, comentó.