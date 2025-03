Concejala Terrazas: Escolares están en condiciones precarias y sin desayuno escolar

La concejala lamentó que el alcalde responsabilice a la crisis económica, cuando municipios como La Paz, Cochabamba, El Alto brindaron el desayuno escolar desde el primer día de clases.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La concejala cruceña de Comunidad Autonómica, Lola Terrazas, denunció que los escolares de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra pasan clases en aulas sin refaccionar, con falta de mobiliario y sin contar con el desayuno escolar, aspecto que afecta a los estudiantes.

“La situación de nuestros escolares es muy precaria porque (la Alcaldía) no ha entregado los módulos, porque no ha refaccionado las aulas, porque no ha entregado nuevos mobiliarios, porque las pizarras están destruidas, por muchas necesidades que hay y encima están (los escolares) sin desayuno escolar. Por eso es que hemos presentado una denuncia contra el alcalde (Johnny Fernández) por incumplimiento de deberes, por la irresponsabilidad, negligencia y la burla que se hace de todos los cruceños”, dijo Terrazas en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La concejala criticó al alcalde Fernández por la demora en la entrega del desayuno escolar a más de 360.000 estudiantes. Este beneficio recién llegaría en junio debido a la tardanza en el proceso de contratación, por lo que se dejaría a los escolares sin el alimento durante todo el primer semestre, agregó la autoridad.

“La Ley 622 (de Alimentación Complementaria Escolar de Bolivia) exige a todos los gobiernos municipales garantizar la alimentación complementaria sin interrupción. El alcalde no está cumpliendo esa ley y lo que es peor, se burla abiertamente, dice lo que le venga en gana, sin ninguna responsabilidad, sin ponerse rojo, sin parpadear. Entonces, creo que ya hemos llegado al límite de tolerar todo tipo de irresponsabilidad porque esto sí que nos golpea a todos”, dijo indignada Terrazas.

La concejal recordó que el año pasado los escolares también se vieron afectados por la demora en la entrega del desayuno escolar que llegó a finales de marzo. “Y con muchas irregularidades, con muchos desperfectos en el transcurso que se fue dando el desayuno escolar, con bichos, con cabellos que han salido a la luz pública”, agregó.

Terrazas alertó a la población en Santa Cruz para no dejarse sorprender por las declaraciones de Fernández que busca victimizarse y echarle la culpa a la crisis económica que atraviesa el país, pues alcaldías de Cochabamba, La Paz y El Alto, entre otros, previeron está situación y garantizaron con anticipación la entrega del desayuno escolar “desde el primer día de clases”.

“¿Dónde están sus técnicos? ¿Dónde está todo un equipo?, porque hay todo un equipo que se encarga de las licitaciones, pero no puede él justificar de que los precios se han alzado. Lo que el alcalde no le dice a la población es que él ha sido irresponsable porque no cumple los propios contratos que él firma y (por eso) las empresas no se postulan. Anteriormente, se habían declarado desiertas las dos convocatorias y ya venía una tercera. Entonces, ¿por qué no dice al alcalde?: ‘Ya nadie me cree. Nadie quiere firmar contrato conmigo’”, manifestó la legisladora municipal.