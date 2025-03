Conflicto por pasajes: Descartan que alcalde promulgue ley que congela tarifas y choferes no bajarán un centavo

El concejal paceño Jorge Dulon descartó este jueves que el alcalde de La Paz, Iván Arias, promulgue la ley municipal que congela las tarifas de los pasajes en Bs 2 y 2,60; la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka advirtió que sus afiliados no rebajarán un solo centavo y mantendrán el incremento.

Choferes y concejal Jorge Dulon insisten en mantener incremento de pasajes en La Paz. Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz, 6 de marzo del 2025 (ANF). – El concejal paceño Jorge Dulon descartó este jueves que el alcalde de La Paz, Iván Arias, promulgue la ley municipal que congela las tarifas de los pasajes en Bs 2 y 2,60; la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka advirtió que sus afiliados no rebajarán un solo centavo y mantendrán el incremento.

“El alcalde tiene dos caminos. Hoy llegará la ley al Ejecutivo municipal y el alcalde tiene la posibilidad de decir ok, no observo nada y la promulgo, ­ – no creo que pase eso–. La segunda posibilidad es que el alcalde reciba la ley y la observe, para eso tiene 10 días y posteriormente devolver al Consejo Municipal”, declaró Dulón a la ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El concejal denunció que la bancada mayoritaria no participó de la sesión extraordinaria donde se sancionó la normativa de reversión del incremento de pasajes. Acusó a los masistas de buscar la confrontación entre paceños. Planteó activar procesos contra esas autoridades.

En una sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de La Paz aprobó una ley municipal que congela los pasajes en Bs 2 y 2,60. La concejala Roxana Pérez del Castillo explicó que la medida es para reconducir las “mesas de diálogo abiertas con la población y no aceptar disposiciones dictatoriales”.

La medida fue aplaudida por las juntas vecinales del municipio porque apunta a cuidar el bolsillo de los paceños que enfrentan una crisis económica. Conminaron al alcalde a promulgar la norma, caso contrario tomarán medidas de presión.

“Estamos agradecidos al Consejo porque se ha puesto de parte del pueblo. Los choferes implementaron el trameaje, hay personas que toman movilidades hasta en tres tramos, imagínese en cuánto ha incrementado su presupuesto”, cuestionó la presidenta de la Fejuve Sur de La Paz, Sonia Moreno.

El ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, Santos Escalante, informó que se declararon en emergencia y no bajarán ni un centavo las tarifas de los pasajes, argumentaron que ellos también son víctimas de la crisis económica. “No vamos a retroceder estamos firmes en la posición que hemos mantenido, no retrocederemos ni un centavo”, reiteró Escalante.

El diputado paceño de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes señaló que el Concejo Municipal le dio al alcalde Arias la última oportunidad para que se reivindique con los paceños. Advirtió que si no promulga la normativa demostrará que está favoreciendo a los choferes y no a la gran mayoría de la población de La Paz.

El concejal Dulon planteó convocar a una nueva mesa de diálogo para determinar el incremento de los pasajes previsto por un estudio técnico, debido a que el masismo lo único que busca es un nuevo enfrentamiento entre hermanos bolivianos. Ante esa propuesta, el dirigente Escalante descartó asistir a cualquier convocatoria.

/DPC/nvg/