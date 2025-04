Copa sobre Andrónico: es la única opción del evismo, pero es el «que más amedrentan»

Consultada sobre la ausencia de Rodríguez en el congreso evista «por motivos de salud», la autoridad edil cuestionó si alguien querría asistir a un congreso «donde te amenazan todo el tiempo».

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, manifestó que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, es la única opción que tiene el evismo para candidatear en las Elecciones Generales de 2025, y lamentó que sea al que más “amedrentan, persiguen y acosan”.

“La única opción que tienen ellos es Andrónico, no tienen otra opción y es al que más amedrentan, al que más persiguen, al que más acosan. Creo que Andrónico tiene que tomar una decisión en torno a su figura política en este momento”, señaló la burgomaestra en un contacto con la prensa.

Copa lamentó que el expresidente Evo Morales se haya convertido “en la sombra” de Andrónico Rodríguez y que la dirigencia evista del MAS no le dé el espaldarazo para poderse postular.

“¿Quién va a querer asistir a un congreso donde todo el tiempo te están amenazando ¿Quién va a querer asistir a un congreso donde todo el tiempo te dicen qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer? A mí me da mucha pena porque Andrónico (Rodríguez) ya no debe ni poder respirar, Evo Morales se ha vuelto la sombra de Andrónico y sus dirigentes en vez de apoyar a la juventud, en vez de darle ese espaldarazo para poderse postular, (lo atacan)”, indicó.

El domingo por la noche, el empresario Marcelo Claure publicó una encuesta en la que muestra al titular de la Cámara Alta como un eventual ganador de las Elecciones Presidenciales, si éste decidiera participar, ya que – por el momento – no ha confirmado una candidatura.

Sin embargo, ya existe toda una maquinaria, propaganda en pasacalles y banners, y hasta una canción compuesta para que Rodríguez sea candidato del masismo.