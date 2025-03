Cotización del oro bate récord, trepa a $us 2.894,73 la onza troy en febrero

El oro inició este 2025 con cifras récord en su cotización. Mientras en enero el costo de la onza troy llegó a $us 2.709,69, en febrero escaló a los $us 2.894,73, revelan datos del Banco Mundial (BM) divulgados en el boletín estadístico sobre el comportamiento de los precios internacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante la gestión 2024 la cotización más alta de la onza troy de oro se registró en octubre, con $us 2.690,08; en noviembre fue de $us 2.651,13 y diciembre de $us 2.648,01.

Previamente, los cinco mayores picos de 2024 fueron de $us 2.331,45 en abril, $us 2.351,13 en mayo, $us 2.398,20 en julio, $us 2.470,15 en agosto y $us 2.570,55 en septiembre.

De acuerdo con los datos del INE, la cotización del oro empezó el 2024 con $us 2.034,04, mientras en febrero experimentó una baja a $us 2.023,24 y en marzo se recuperó, llegando a $us 2.158,01. En junio alcanzó los $us 2.326,44.

Según las estadísticas de precios internacionales de principales productos del comercio mundial (commodities) 1980-2024 del INE, la cotización de la onza troy superó por primera vez los $us 900 en febrero de 2008, ubicándose en $us 922,30, mientras en octubre de 2009 alcanzó el récord de $us 1.043,16.

Desde entonces la cotización del metal dorado registró un constante ascenso; en mayo de 2011 llegó a $us 1.512,58; en noviembre de 2021 a $us 1.821,76; en marzo de 2022 a $us 1.947,83; en abril de 2023 a $us 1.999,77; en diciembre 2023 alcanzó el pico de $us 2.026,18, pero en febrero de 2025 superó todos sus límites con $us 2.894,73 la onza troy.

