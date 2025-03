Crisis de medicinas: La ministra de Salud pidió comprar medicamentos baratos y de baja calidad

Ante el desabastecimiento de medicinas por la falta del dólar para la importación, el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, denunció que la ministra de Salud, María Renée Castro, les pidió comprar medicamentos baratos y sin importar la calidad.

Fernando Romero, ejecutivo del SIRMES La Paz.

Fuente: ANF

La Paz.- Ante el desabastecimiento de medicinas por la falta del dólar para la importación, el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, denunció que la ministra de Salud, María Renée Castro, les pidió comprar medicamentos baratos y sin importar la calidad.

Los centros de salud pública comenzaron a registrar un desabastecimiento de medicamentos para que los pacientes graves continúen sus tratamientos. La principal razón es que las importadoras ya no se presentan a las licitaciones porque el Ministerio de Salud ordenó importar medicinas bajo la cotización de Bs 6,96 por cada dólar.

“La ministra no sólo nos dice que compremos a Bs 6,96, sino que además compremos lo más barato que hay, no importa la calidad; literal, nos obliga a comprar medicamentos chinos, indios, que no tienen estándares de calidad”, denunció Romero.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El galeno resaltó que desde el año pasado vienen realizando ese reclamo a Castro, pero hasta ahora no se ordena a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) para que se nivele las cotizaciones a los precios del dólar del mercado negro.

El año pasado, el Gobierno comprometió facilitar los dólares desde el Banco Central de Bolivia para la importación de medicinas, pero este año se develó que la prioridad es ahorrar para cumplir el pago de la deuda externa.

//FPF//