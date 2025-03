Críticas al gobierno de Yamandú Orsi por no reconocer a González Urrutia como presidente de Venezuela

La oposición lamentó el “rumbo” que sigue Uruguay luego de que el canciller declarara que no reconoce ni a Nicolás Maduro ni al líder opositor electo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y su canciller, Mario Lubetkin





“Así no”, escribió Luis Lacalle Pou inmediatamente después de que se conocieran los primeros resultados tras el fraude electoral del 28 de julio en Venezuela. Incluso desde antes de asumir, el presidente uruguayo había definido al régimen de Nicolás Maduro como dictadura. Y después de las últimas elecciones, reconoció a Edmundo Gónzález Urrutia como presidente electo. Pero el panorama político en Uruguay cambió.

El 1° de marzo asumió Yamandú Orsi como presidente, un dirigente político de la coalición de izquierda Frente Amplio. En la fuerza política, el tema Venezuela genera incomodidad: algunos dirigentes, como el comunista Juan Castillo, reconocen a Maduro como presidente; otros, son críticos del régimen.

Orsi ha definido a Maduro como un dictador, pero nunca reconoció a González Urrutia como presidente venezolano. Tampoco mantuvo una reunión con él el 4 de enero, cuando ya era presidente electo y el líder opositor venezolano llegó a Montevideo para encontrarse con Lacalle Pou.

El canciller de Orsi, Mario Lubetkin, confirmó en una entrevista con el diario El Mundo que para el nuevo gobierno González Urrutia no es el presidente de Venezuela.

El canciller uruguayo explicó que el gobierno no reconoce ni a Maduro “ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet”. Esto es un cambio con respecto a la administración de Lacalle Pou, que sí había reconocido a González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

Lubetkin aclaró que esta postura no implica que Uruguay piense que en Venezuela no hay un gobernante. “No diría eso porque hay una realidad que controla el país. No es la situación de Somalia, donde el descontrol es total. No, hay un control preciso del manejo del Estado, de la economía. Eso no significa el reconocimiento. Nosotros no reconocemos a Maduro ni reconocemos al que señala haber triunfado en las elecciones. Es una situación ambigua, pero somos el único país que tiene esa posición”, explicó en la entrevista con el medio español.

La nueva oposición de Uruguay reaccionó con críticas al posicionamiento del gobierno de Orsi.

El Partido Nacional –al que pertenece Lacalle Pou– repudió “el nuevo rumbo” en Uruguay y recuerda que el país dio el apoyo a González Urrutia “en sintonía con la inmensa mayoría de las democracias del mundo”. “La defensa de la voluntad popular expresada en el voto es un activo inalienable de los ciudadanos en una democracia y está en la génesis misma del Partido Nacional con el amparo de las libertades en general y las libertades civiles en particular”, dice la declaración partidaria.

Álvaro Delgado, el candidato a presidente de este partido y quien compitió con Orsi en el balotaje, lamentó la decisión. “Dejar de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela implica un retroceso grave para la democracia, para la imagen y el posicionamiento internacional de Uruguay. Profundo rechazo a la decisión del nuevo Gobierno”, escribió Delgado en la red social X.

El Partido Colorado, otro de los bloques mayoritarios de la oposición, también rechazó el cambio de postura del Estado uruguayo. “Esta medida representa un grave retroceso en el compromiso de nuestro país con la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región. La comunidad internacional ha reconocido a González Urrutia como el legítimo líder venezolano tras un proceso respaldado por fuerzas democráticas”, dice la declaración del comité partidario.

El candidato presidencial de este partido en las elecciones de octubre, Andrés Ojeda, interpretó que la política exterior de Uruguay se quedó en “el peor de los mundos” ya que adopta una postura “tibia” que termina “siendo servil al régimen de Maduro”.

Cabildo Abierto y el Partido Independiente son los socios minoritarios del bloque opositor y también cuestionaron la postura que adoptó el gobierno que asumió hace cinco días.