Cuándo comenzará la temporada de huracanes en Estados Unidos y a qué estados afectará más

A medida que la temporada de huracanes se acerca, las autoridades emiten recomendaciones. (CIRA/NOAA/Handout via REUTERS)

La temporada de huracanes en el Atlántico inicia oficialmente el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Este periodo concentra más del 97 % de todos los ciclones tropicales que se forman en la cuenca atlántica, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Las fechas vigentes fueron establecidas en 1965 por el entonces Servicio Meteorológico Nacional para unificar los protocolos de vigilancia en toda la región.

No obstante, en los últimos años se ha vuelto común que las tormentas tropicales se desarrollen antes del inicio oficial de la temporada. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió en marzo de 2025 su primer pronóstico tropical del año, lo que no representa un fenómeno aislado. Entre 2015 y 2024, se formó al menos una tormenta antes del 1 de junio en todos los años, excepto en 2022 y 2024, según reportó The Weather Channel.

Pese a que estas tormentas anticipadas no suelen ser intensas, algunas han generado daños relevantes. Entre 2012 y 2020, las tormentas registradas en mayo provocaron cerca de 200 millones de dólares en pérdidas, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. Este fenómeno ha encendido las alertas entre los expertos, que observan una tendencia a la prolongación efectiva de la temporada ciclónica.

Estados con más riesgo de sufrir huracanes

Imagen de la devastación provocada por el huracán Helene de 2024 en Carolina del Norte, uno de los estados con alto riesgo de impacto de ciclones. (REUTERS/Allison Joyce)

El índice nacional de riesgo por huracanes, elaborado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), identifica a Florida, la costa del Golfo de México y el litoral del sureste de Estados Unidos como las zonas con riesgo más alto. Varios condados de estas zonas están identificados con una exposición “muy alta” a ciclones tropicales, resultado del cruce de variables como frecuencia histórica, pérdidas esperadas y valor de los bienes expuestos.

Según FEMA, Florida encabeza la lista con más del 41 % de todos los huracanes que han tocado tierra en Estados Unidos desde 1851, con base en datos del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico. Le siguen Luisiana, Carolina del Norte, Texas y Alabama, todos con franjas costeras vulnerables tanto a tormentas como a marejadas ciclónicas.

Los datos tambuén destacan zonas con riesgo relativamente alto en el sur de Georgia, el Panhandle de Florida, el sur de Mississippi, el este de Carolina del Sur y parte de la costa de Nueva Jersey. En contraste, los estados del interior y el oeste del país registran niveles de exposición muy bajos o nulos.

Florida, un imán histórico para los huracanes

Imagen de la destrucción del ciclón Milton en Florida, el estado con más riesgo en el país de sufrir huracanes. (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

La trayectoria histórica de los huracanes refuerza el lugar central de Florida en el mapa de riesgos. Desde el devastador huracán de los Florida Keys en 1919, que dejó entre 600 y 900 muertos, hasta Ian en 2022, que causó más de 150 fallecimientos y 112 mil millones de dólares en pérdidas, el estado ha sido recurrentemente golpeado por ciclones de gran intensidad, según publicó USA Today.

El huracán Andrew en 1992 fue uno de los cuatro ciclones de categoría 5 que han impactado Estados Unidos, con vientos superiores a 165 millas por hora y daños estimados en 26.5 mil millones de dólares en valores actuales. En 2004, Florida fue impactada por cuatro tormentas mayores en una sola temporada: Charley, Frances, Ivan y Jeanne, con un saldo conjunto de más de 3.000 muertes y pérdidas superiores a 61 mil millones de dólares.

Eventos recientes como Irma (2017) y Michael (2018) confirmaron la exposición de Florida a huracanes extremos. Además, tan solo en 2024, los huracanes Helene y Milton azotaron el estado. En conjunto y a su paso por el territorio nacional, dejaron más de 200 muertos.

Cambios en el calendario y límites del pronóstico

La NOAA ha explicado que, aunque la temporada de huracanes pueda comenzar antes, se espera su mayor actividad entre agosto, septiembre y octubre. (CIRA/NOAA/Handout via REUTERS)

Aunque la temporada de huracanes se define oficialmente entre junio y noviembre, el aumento de tormentas tempranas no ha modificado las fechas del calendario. Según NOAA, las primeras tormentas del año no son necesariamente predictoras de una temporada más activa. De hecho, entre 1966 y 2023, la cantidad de huracanes y huracanes mayores fue similar en los años con y sin tormentas antes de junio.

Este patrón sugiere que la concentración de ciclones más destructivos sigue ocurriendo en los meses de agosto, septiembre y octubre, cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas favorecen el desarrollo de tormentas más fuertes. Aun así, el NHC mantiene vigilancia permanente y puede emitir pronósticos fuera del periodo oficial si detecta perturbaciones relevantes, como ocurrió este año.