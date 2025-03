Cuatro trabajadores heridos tras colapsar losa en construcción en la Fexco

Cochabamba. La Feria Exposición Internacional es escenario de un accidente laboral. Las autoridades evaluarán las razones detrás del colapso que afectó a obreros.

Una losa en construcción del patio de comidas de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) colapsó el viernes por la tarde, dejando al menos 4 trabajadores heridos que fueron trasladados a un centro de salud.

El incidente ocurrió mientras los obreros se encontraban preparando la estructura de fierros y bloques de poliestireno. En ese momento, se estaba vaciando el hormigón especial para que transiten los cientos de visitantes que se esperan en la feria.

Representantes de la empresa encargada de la obra calificaron el hecho como fortuito, ya que afectó a menos de una cuarta parte de la losa en construcción, que está ubicada en el campo ferial de la laguna Alalay.

Reacciones de la empresa

“Yo mismo me quedo shockeado, ¿qué es lo que ha pasado? Si yo he estado acá abajo (supervisando), he estado viendo lo que estaban llenando (la losa), pero de golpe colapsó, no sé, no encuentro justificativo”, explicó un representante de la empresa.

Investigación en curso

Los informes de evaluación para establecer las causas que ocasionaron el colapso deberán ser proporcionados por la empresa constructora a la Alcaldía de Cochabamba.

Impacto en el proyecto

A pesar del incidente, los representantes de la firma aseguraron que no habrá modificaciones en el plazo de entrega de la obra, que está programada para abril. Esta situación ha generado preocupación entre los trabajadores y sus familias sobre las condiciones laborales y la seguridad en el lugar.