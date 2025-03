Denuncian maltrato a una anciana que vende dulces en un camellón de Cochabamba

Una anciana dedicada a la venta de pastillas y dulces en la vía pública fue agredida verbalmente en un camellón ubicado en la intersección de circunvalación y Atahualpa, frente a Semapa en Cochabamba.







Según el material grabado por una testigo, la mujer, quien realiza esta labor de forma ocasional “una vez a la semana, un día nomás”, según relató la afectada, se encontró con un episodio de violencia verbal protagonizado por un individuo identificado por su vestimenta azul. En el video se escucha a una testigo preguntar con preocupación: “Mamita, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado, te está molestando ese señor de azul?”.

La situación se intensificó cuando el agresor intentó desvirtuar los hechos, negando de plano haber insultado a la anciana, a pesar de las declaraciones de la testigo que afirmaba haber escuchado comentarios despectivos como “pobre cojuda”. Además, el sujeto habría ordenado que la mujer trabajara “afuera de esta (jardín) área verde”, justificando su tono fuerte con la afirmación de que “le he hablado bien, pero no en este jardín. No le estoy gritando, estoy hablando fuerte”.

El intercambio de palabras, registrado y difundido en redes, ha generado una ola de indignación en la comunidad local. La situación ha evidenciado no solo la vulnerabilidad de las personas mayores en espacios públicos, sino también la urgencia de promover el respeto hacia quienes, a pesar de las dificultades, optan por ganarse la vida en la calle. “Déjela trabajar”, agregó la testigo.

Finalmente, la mujer le dijo “ya mamita no llores, tranquila ya, es un abusivo el señor”, contó la testigo.