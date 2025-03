Denuncian por estafa múltiple a la constructora MAGC, estiman en más de 150 los afectados

Testimonios que fueron enviados a ANF evidencian la gravedad del incumplimiento de la constructora en los plazos comprometidos para levantar las casas, que ellos calican de estafa múltiple.

La noche del jueves en Santa Cruz fue aprehendido el gerente de la empresa constructora MAGC, Miguel Ángel G. C., acusado por la presunta comisión del delito de asociación delictuosa y estafa agravada, a denuncia de al menos 150 personas que firmaron contratos para la construcción de sus casas.

De acuerdo con la versión de los denunciantes, entregaron la primera cuota que representa el 35% del total del contrato, en algunos casos de más de 10.000 dólares, para el inicio de la construcción de sus casas, en terreno propio; sin embargo, en más de un año, la empresa solo hizo zanjas y algunos pilares y dejó la obra abandonada.

Los denunciantes también señalaron de cómplice de la estafa a la Notaría, debido a que avaló un “contrato doloso” que solo garantiza los intereses de la constructora. Lamentaron que la oficina del Viceministerio de Defensa del Consumidor en Santa Cruz haya dicho al respecto que se trata de un conflicto entre privados y desestimado abordar el caso.

De acuerdo al Sistema Integrado de Registro Judicial (Sirej), Miguel Ángel G. C. tiene al menos 18 procesos judiciales, entre civiles y penales, entre los cuales están estafa, falsedad material, ejecución coactiva de sumas de dinero, resolución de contratos por incumplimiento, entre otros.

ANF pidió la versión de la constructora y de su gerente aprehendido por medio del abogado Jaime Arteaga y la asesora Comercial, Gabriela Mercado. Ambos no respondieron a la solicitud.

El jueves por la tarde, un grupo de afectados se apostó en la puerta principal de la constructora para reclamar por el retraso en la ejecución de las obras y exigir la devolución del dinero, a más de seis meses, e incluso años, de entregada la cuota inicial del 35% del total del valor para la construcción.

De acuerdo al relato de uno de los afectados que se contactó con ANF y otros medios, la empresa llamó a la policía para dispersar a los reclamantes, sin embargo, frente a las evidencias de una estafa múltiple, los efectivos realizaron una acción directa y llevaron detenido al gerente de la constructora MAGC, Miguel Ángel G. C., a la fuerza especial de lucha contra el crimen (Felcc).

El descargo de la policía anticrimen señala que en la oficina de la División Investigación de Delitos Económicos, Financieros y de Corrupción Pública, personal dependiente de Radio Patrullas 110, “remitió a Miguel Ángel G. C. por la presunta comisión del delito de Asociación Delictuosa y Estafa Agravada”. Miguel Ángel pasó la noche en las oficinas de la Felcc en calidad de aprehendido.

Testimonios que fueron enviados a ANF evidencian la gravedad del incumplimiento de la constructora en los plazos comprometidos para levantar las casas, que ellos califican de estafa múltiple.

“Yo he hecho el contrato el 7 septiembre de 2024 para el inicio de la obra, y desde esa fecha hasta el momento (6 de marzo), solo han hecho una pilastra en el inmueble”, denunció una de las afectadas.

Señaló que el compromiso de la empresa fue empezar a construir el 16 de septiembre, sin embargo, no inició y fue ampliando el plazo con justificaciones de que debían captar más clientes en la ExpoCruz, luego el pretexto fue que era imposible trabajar por las lluvias.

“No asumen su responsabilidad, yo he dado 120 mil bolivianos; somos varios lo que hemos dado dinero y no ha cumplido la empresa, esta es una estafa múltiple”, denunció.

Viviana, otra de las afectadas, dijo que entregó 12 mil dólares tras la firma del contrato en septiembre de 2024, y cuando iba a la constructora a reclamar por la demora en el inicio de la construcción, solo recibió amenazas del abogado y de los funcionarios de la empresa.

“Fui a hablar con el abogado para reclamar y terminamos yo y mi esposo amenazados por el abogado, tengo audios de todo eso, uno va a reclamar y se ofenden los asesores, se ofende el abogado, como si uno fuera a pedir algo que no es nuestro”, expresó.

Pide que se le devuelvan los 12.000 dólares que entregó. Duda que la casa vaya a ser construida y lamenta que la Notaría, que avaló los contratos considerados dolosos, esté implicada en esta estafa.

“En nuestro caso la Notaria ni se fijó los datos del derecho propietario, puso otros números de matrícula de DDRR (Derechos Reales), nada que ver, y los contratos eran los mismos para todos, el mismo tenor”, dijo otra de las afectadas.

Jorge, otra víctima, pagó hace 15 meses las cuotas a la constructora y solo tiene una obra bruta inconclusa y abandonada, con el material que se va deteriorando y la pérdida de muchos insumos.

“Yo entregué un monto de 5 mil dólares el 27 de diciembre de 2023, hasta la fecha solo tengo una obra bruta inconclusa, hay muchos casos como el mío, esto es una estafa múltiple, queremos que devuelvan el dinero y que respondan ante la justicia”, demandó.

De acuerdo a las denuncias, hay personas de Beni, Cochabamba y La Paz que han firmado contratos con MAGC y lo que buscan es que “no estafen a otras personas, están haciendo lo mismo en otros departamentos”.

Eduardo, otro de los afectados, denunció que entregó 13.000 dólares a la constructora y “no han puesto ni un ladrillo, ni siquiera han ido a hacer el estudio de suelo, no han ido a nada”.

Dijo que al pasar tanto tiempo sin que el personal de la constructora inicie la obra, acudió a la empresa y se dio con la sorpresa de que hay más de 150 víctimas de una posible estafa.

“Nos damos cuenta que son más de 150 las víctimas que han dado similar o mayor monto de dinero, y esto ya se convierte en una estafa múltiple por parte de la constructora, tanto dinero y no nos dan ninguna solución”, lamentó.

También pide la devolución del dinero debido a que la empresa no construye pese a que se comprometió desde el año pasado, y lamenta que siga en campaña para captar a más personas en La Paz y en Cochabamba. “Siguen vendiendo humo porque no construyen nada, no dan solución a nada”.

Los afectados piden la intervención de las autoridades para que se pueda garantizar la devolución del dinero adelantado por una obra que hasta la fecha no se concreta; solo corren el riesgo de perder sus recursos.

