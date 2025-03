Desaparece el dólar paralelo de las casas de cambio y de los librecambistas en la ciudad de La Paz

Un día después de que el Gobierno autorizara a YPFB a adquirir dólares del sistema bancario nacional, la divisa norteamericana desapareció de las casas de cambio y librecambistas del centro paceño.

Una de las casas de cambio en el centro de La Paz.

Fuente: Brújula Digital

La escasez de dólares en el mercado paralelo se agudizó en la ciudad de La Paz. Un día después de que el Gobierno autorizara a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a adquirir dólares del sistema bancario nacional, la divisa norteamericana desapareció de las casas de cambio y librecambistas del centro paceño.

“Ya no tenemos dólares” y “se acabaron los dólares” fueron las respuestas reiteradas en casas de cambio ubicadas en puntos clave como las avenidas Camacho, Colón, Pérez Velasco y Loayza, donde tradicionalmente se comercializa la moneda extranjera.

Hasta el martes, el dólar en el mercado paralelo se cotizaba en 11,50 bolivianos, 4,5 bolivianos por encima del tipo de cambio oficial que el Gobierno mantiene invariable hace más de una década y que, en la práctica, ya no está disponible en el sistema financiero.

Sin embargo, reportes indicaron que este miércoles la cotización del dólar paralelo subió hasta los 12 bolivianos. “Lo último que llegamos a vender fue a 11,50 bolivianos, luego no nos llegó más”, declaró un librecambista.

Durante un recorrido por la zona, Brújula Digital registró la molestia de ciudadanos que denunciaron presuntas irregularidades en la venta de dólares. “Fui a comprar dólares y delante de mí una mujer vendió 500 dólares a una casa de cambio en la calle Loayza. Cuando me acerqué para comprar esos mismos dólares, la encargada me respondió que no tenía. Le reclamé que acababan de recibirlos, pero me dijo que ya estaban comprometidos”, relató un comprador frustrado.

El martes, el gobierno de Luis Arce aprobó el Decreto Supremo N° 5348, que autoriza a YPFB a adquirir dólares de la banca estatal y otras entidades financieras para la compra de petróleo crudo, diésel e insumos clave en la producción de gasolina. La medida ha generado preocupación en el sector financiero y en el mercado informal, que enfrenta una escasez creciente de la divisa estadounidense.

