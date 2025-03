Diego Méndez, tras fichar por Bolívar: «Llego al club más grande del país»

El arquero cruceño se mostró ilusionado por este nuevo desafío en su carrera. “Tengo la capacidad de ganarme un puesto”, afirmó.

Diego Méndez brindó su primera conferencia de prensa tras ser anunciado como nuevo arquero de Bolívar. Con una mezcla de entusiasmo y humildad, el arquero cruceño compartió sus expectativas y su compromiso con el club más grande de Bolivia. “Las expectativas son altas, sé que llego al club más grande de Bolivia. Tengo la ilusión de hacer bien las cosas. Me han recibido muy bien, me siento cómodo, no he dejado de entrenar, hice pretemporada. Voy a dejar todo en cada entrenamiento para pelear por un puesto”, aseguró el arquero.

Méndez, quien llega con el objetivo de pelear por la titularidad, reconoció que la competencia será dura. “Sé que será una pelea ardua por la titularidad, pero confío en mi capacidad. En estos últimos años he crecido mucho. Sé que no será fácil, hay grandes arqueros en Bolívar, pero sé que con perseverancia puedo ganarme un lugar”, destacó el futbolista, quien se mostró confiado en sus habilidades a pesar de la alta competencia que enfrentará en el equipo.

El arquero expresó la importancia de este paso en su carrera y aseguró que aprovechará cada oportunidad que se le presente. “Es importante para mi carrera dar este paso. Voy a aprovechar al máximo esta oportunidad. Estoy habilitado tanto para el torneo local como para la Copa Libertadores. Tomé la decisión de venir acá, reitero que no será fácil ganarse un lugar, pero yo voy a entregarme al máximo y el entrenador decidirá si juego”, afirmó Méndez.

Con respecto a su preparación, Méndez se mostró tranquilo y optimista, destacando su trabajo previo y la confianza que tiene en sus capacidades. “Me siento preparado, los últimos tres años he venido jugando, estoy capacitado y conozco el peso de vestir esta camiseta. Vengo con mentalidad positiva”, comentó el arquero, quien se prepara para afrontar este nuevo desafío en su carrera profesional.

El jugador, que ya se encuentra en plenas condiciones tras haber realizado una pretemporada, resaltó el ambiente de camaradería en el club. “Me han recibido muy bien, desde el primer día he sentido el apoyo de los compañeros y del cuerpo técnico. Este es un grupo muy competitivo, y estoy seguro de que trabajar junto a ellos será fundamental para seguir mejorando”, añadió.

Finalmente, Méndez cerró su intervención con un mensaje claro de dedicación y esfuerzo. “Voy a dar todo en cada entrenamiento, voy a seguir mejorando y con la esperanza de que el entrenador me dé la oportunidad de jugar. Mi objetivo es contribuir al equipo y luchar por títulos”, concluyó el nuevo arquero de Bolívar, quien se prepara para debutar con el conjunto celeste en los próximos desafíos.