Diputada arcista ve que binomio Arce-Andrónico «es posible», pero esperarán al congreso

Deysi Choque indicó que el Presidente fue proclamado por los Interculturales, la misma organización de Rodríguez, por lo que tendrán que evaluar las posibilidades.

eju.tv / Video: Bolivia TV

La diputada arcista Deysi Choque aseguró este jueves que el binomio presidencial Luis Arce-Andrónico Rodríguez «es posible», pero que de todos modos esperarán las determinaciones que surjan del congreso nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«En esta época electoral todo es posible, sin embargo, los hermanos interculturales han sacado como candidato al hermano Lucho Arce y no nos olvidemos que Andrónico Rodríguez es intercultural, por lo tanto, de una misma organización dudo mucho que pueda ir el binomio como tal, sin embargo nada está dicho, todo está en veremos», declaró la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Varias organizaciones que forman parte del MAS proclamaron al Presidente como precandidato para representar al oficialismo en las elecciones generales del 17 de agosto. Asimismo, desde diferentes sectores del partido ven como una alternativa viable que Rodríguez lo acompañe en el binomio, aunque éste aseguró que es «orgánico» y que respetará la postulación de Evo Morales.

«Nosotros vamos a ser respetuosos de las decisiones que se tomen en el congreso nacional del MAS-IPSP y en el ampliado nacional», agregó Choque respecto a la definición de sus candidatos para los comicios.

Además, la diputada criticó a Morales por renunciar al MAS, aunque advirtió que el partido tiene más de un millón de militantes que continuarán con el proceso: «Una renuncia al instrumento es una muestra clara que cuando tú no eres candidato y están tus intereses de por medio, entonces me retiro, imagínese, los un millón de militantes han estado ahí disciplinadamente apoyando sin decir ‘si no soy yo, me voy'».