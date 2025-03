Diputado evista dice que Del Castillo cuestionó posible candidatura de Arce y sugirió postular

El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce afirmó este lunes que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuestionó la posible candidatura del presidente Luis Arce a las elecciones generales y que sugirió postular a la presidencia.

POR MAURICIO DIAZ SARAVIA

Fuente: La Razón

“Eduardo del Castillo le dijo a Lucho Arce que no era ya presidenciable: ‘Usted, señor presidente, ya no es garantía para ganar las próximas elecciones’ y que él (Del Castillo) era la mejor opción como candidato a presidente”, dijo el legislador en conferencia de prensa.

La Razón buscó la contraparte de esa declaración, sin embargo, desde el Ministerio de Gobierno informaron que el ministro se encuentra de viaje en Europa. De hecho, es parte de la delegación que se presentó en el 68º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena, Austria.

Luis Arce

Asimismo, el legislador, parte del entorno del expresidente Evo Morales, afirmó que Arce “perdió el control en el mando del aparato estatal” y que eso complicó su gestión.

“No tiene la autoridad ni personalidad; (eso) se entiende porque era un don nadie políticamente, que no tenía experiencia en temas orgánicos y políticos”, añadió.

En la misma línea de su líder, calificó al mandatario como “un cajero que recaudaba”.

Incluso, advirtió de un supuesto quiebre de relaciones entre Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, de los que dijo tienen una relación “completamente deteriorada y fracturada”.

Pero el diputado Arce no solo habló de esos “quiebres” sino que, según él, diputados y senadores arcistas “le han dado la espalda”.

Las declaraciones del diputado evista coinciden con las de su líder, Evo Morales, que afirmó que “no hay mando” por parte del presidente Luis Arce en su gabinete de ministros y que algunos de ellos “se sienten presidenciables”. Incluso dijo que hay “problemas serios” entre Arce y Choquehuanca.

“No hay mando en Bolivia, no hay mando dentro del gabinete. Hay problemas serios entre el Presidente y el Vicepresidente. Hace una o dos semanas, hay problemas serios. Algún ministro se está parando y está diciendo ‘a mí me toca ser presidente, no a Lucho’”, dijo en su programa dominical.