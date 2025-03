Doria Medina afirmó que ‘los créditos’ solicitados por el Gobierno ‘son para garantizar una campaña de reelección’

Jhovana Cahuasa

Este martes en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, el precandidato y empresario Samuel Doria Medina, se refirió a la solicitud del Gobierno de aprobación de créditos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y dijo esos créditos solo serían para ‘garantizar una campaña de reelección’.

“El presidente Luis Arce no es un líder, no se preocupa en la gente, está preocupado más en sus intereses personales y está claro que no va a atacar la raíz del problema, la raíz del problema es el gasto desmedido en las empresas públicas”, manifestó Doria Medina.

Doria Medina señaló que pese a que el Gobierno oculta la información, existe una cifra que es aterradora, siendo que, al 31 de diciembre de 2023, el Banco Central habría dado a las empresas públicas 46 millones de bolivianos.

“Y le siguen dando dinero, porque no generan dinero ni para apagar sueldos, entonces mientras siga actuando el Gobierno de esa manera irresponsable no habrá solución”, afirmó Doria Medina.

Señaló que el próximo Gobierno tiene la tarea de cerrar aquellas empresas estatales que generan gastos, donde existiría, según dijo, empleados que solo van a cobrar su sueldo.

Agregó que si ese tema no se resuelve no habrá financiamiento, ni posibilidad de solución, ya que este tema sería de conocimiento del Gobierno, desde el primer momento en que asumieron el mandato, y ahora estarían preocupados únicamente en la ‘reelección, en la campaña y conseguir dinero para esa campaña’.

Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló la pasada jornada que el financiamiento externo permite la llegada de dólares y que es utilizado para la importación de combustibles y pago de deuda, entre otros.