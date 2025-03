Doria Medina: “La unidad no es solamente para ganar la elección, sino también para estabilizar la economía”

El precandidato opositor señaló que es atacado debido a su aceptación en las distintas regiones del país de cara a las elecciones 2025

Fuente: El Deber

El precandidato y empresario Samuel Doria Medina estuvo en los estudios de EL DEBER Radio para conversar sobre el tema económico y electoral para este 2025. Aseguró que respetará los resultados finales de la encuesta del bloque de unidad y propone un riguroso control electoral en las elecciones nacionales de este año.

Existe el compromiso del Gobierno en normalizar el abastecimiento de combustible, pero no hay mucha esperanza de eso en la población ¿qué se puede esperar de acá para adelante?

Creo que todos estamos convencidos de que este Gobierno no va a resolver nada, pero se espera que pueda administrar razonablemente la provisión de carburantes. La posibilidad de que el transporte llegue a todos los mercados para aprovisionar de bienes, esa es la única tarea que tiene el presidente (Luis) Arce hasta el fin de su gestión, no se le pide más porque sabemos que no va a poder hacer nada más.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

¿Peligra la continuidad del mandato de Luis Arce?

Para hacer una elección se necesitan 120 días y desde hoy faltan 147 días, entonces no tiene mucho sentido adelantar el proceso eleccionario. En algún momento se empezó a hablar de adelantar las elecciones, pero no se ganaría nada y generaría seguramente más problemas.

Por lo tanto, se tienen que aguantar los problemas y las vicisitudes que nos trae un Gobierno que no sabe administrar, que se ocupa de pelear y se dedica a hacer campaña, entonces tengo la sospecha de que parte de este desabastecimiento (de combustible) que ha visto en las últimas semanas ha sido causado por el propio Gobierno para forzar al Congreso a que apruebe los créditos, porque el Gobierno tiene la intención de ir a la elección y necesitaba recursos para la campaña, además de entregar o anunciar obras con esos recursos.

Bolivia está a la expectativa de la definición de la candidatura de la unidad ¿Samuel y Jorge Tuto Quiroga se unirán al mismo barco o se van a separar después de que ocurra esto?

La unidad no es solamente para ganar la elección, porque si no hay una unidad hay el riesgo de que ambos candidatos no pasen a segunda vuelta, entonces la unidad es fundamental para el proceso electoral y estabilizar la economía. Se necesita un Congreso que tenga mayoría, entonces no se puede concebir el futuro sin que haya unidad.

En este momento hay un equipo técnico que está trabajando y el mismo tiene algunas diferencias porque no es un tema fácil, pero yo soy optimista que las va a resolver y la ventaja es que hay tiempo todavía. Aún no se han convocado a elecciones, se espera que se convoque la primera semana de abril y la inscripción de candidatos se estima que sería en el mes de mayo, entonces tenemos tiempo para poder avanzar, pero yo estoy convencido de que la unidad es estratégica, fundamental y la población lo ve así.

Si gana Tuto Quiroga ¿Samuel va a seguir en el bloque de unidad?

En el año 2019 se planteó que quien tenga más apoyo sea el candidato y en ese momento fue Carlos Mesa el que lo obtuvo, entonces yo retiré mi candidatura. Creo que no hay duda de mi parte, soy una persona de palabra, he firmado un compromiso y si hay otro candidato que tiene más apoyo que yo no hay duda que soy un hombre de palabra.

Ahora, lo que estoy viendo y sufriendo, en estas últimas semanas, son ataques de todos lados, porque yo he aprendido que para tener opciones en una elección hay que tener apoyo en todo el país y yo creo que estoy teniendo más éxito que otros candidatos. He recibido apoyo en la ciudad de El Alto, La Paz, las provincias del occidente, en Potosí, Oruro y Santa Cruz.

Me ataca gente relacionada al Gobierno porque le he dado viabilidad a mi candidatura al tener apoyo no sólo en Santa Cruz, sino en oriente, occidente y en el sur del país. Entonces estoy consciente de que cuando te va bien en política te atacan más, hubo la reunión de un partido donde yo no he estado, no tengo nada que ver y han hablado de mí acusándome de cuoteo, entonces estoy consciente de que sí me van a atacar seguramente lo harán con más fuerza, pero es por la viabilidad que yo he adquirido.

Y en contrapartida ¿usted confía en que Tuto y Amparo Ballivián?

Creo que, si alguien no quiere cumplir, la población va a ser la que los haga cumplir porque no tendría sentido que si se está viendo quién puede ser la próxima autoridad máxima del país, esta firme un documento, diga voy a cumplir, voy a respaldar y después no quiera cumplir, yo creo que ahí se acaban sus posibilidades de ser candidata o candidato.

Entonces si durante la campaña, en la principal prueba de seriedad, que es apoyar la unidad para tener éxito, los que pretenden ser candidatos o candidatas no cumplen, yo creo que para muestra hay un botón ¿no es verdad? Entonces la población se va a ocupar de hacer cumplir la unidad.

¿Cómo cae la otra alianza, entre los precandidatos Manfred Reyes Villa y Chi Hyung Chung, en el proceso electoral?

La veo de manera positiva, nosotros comenzamos el proyecto de unidad el 18 de diciembre (del 2024) e invitamos a todos los que querían que el MAS se vaya a que se sumen. Existen una serie de elementos que muestran que Manfred está cerca del Gobierno, también otros lo acusan al señor Chi de tener alguna relación con el Gobierno, entonces creo que es positivo que haya esfuerzos de unidad en el oficialismo, semi oficialismo y en la oposición, creo que si tenemos opciones claras y concretas y no 10 candidatos, va a ser positivo para la próxima elección, entonces yo saludo de que ellos también desde ese lugar quieran evitar la dispersión.

Ahora, ellos tienen una visión muy especial y particular con la que sería difícil ponernos de acuerdo porque, por ejemplo, creo que uno de los objetivos fundamentales en nuestro país es acabar con la violencia y discriminación contra la mujer, entonces hemos escuchado declaraciones de los últimos días, que realmente muestran visiones, de hace 50 o 100 años, de que la mujer tiene que quedarse en su casa y hacerle caso al marido, por lo tanto que existan sectores que todavía que piensen eso, y realmente no lo entiendo.

¿Qué le parece lo ocurrido con este estado ficticio, Estados Unidos de Kailasa, que firmaba acuerdos con indígenas por el tema tierras?

Lastimosamente además de la crisis económica estamos viviendo una crisis institucional y ambiental en nuestro país. Yo recuerdo que hace unos años llegó un estafador suizo y ofreció hacer un puente sobre el lago Titicaca, en esa oportunidad fue recibido por varias autoridades y después se escapó sin pagar el hotel. Ahora ha llegado este supuesto grupo o pueblo indígena con el cuento del tío, ¿no?, y lo lamentable es que hubo autoridades que se han prestado a eso engañado a sectores indígenas.

Creo que esto es parte de la crisis institucional porque piensan de que va a venir alguien de afuera y va a resolver las cosas, eso no existe, al menos en el siglo XXI.

¿Es clave el control electoral para la próxima elección y cuál será el plan para lograr transparencia?

Primero, coincido totalmente en que el tema del control electoral es fundamental. Lo he visto en 2016, cuando hicimos un control electoral muy eficiente junto al exalcalde de La Paz, Luis Revilla, y Unidad Nacional en occidente y Demócratas en Santa Cruz, Beni y Pando, por lo tanto (el MAS) no pudo hacer fraude. Prueba clara es que ganamos con el NO a la reelección.

Por lo tanto, ahora el plan es que, en el mes de abril, una vez que se resuelva el tema de candidaturas, se va a iniciar el tema del control electoral. Este tiene que ser una organización paralela a la propia campaña y con un responsable, por eso creo que uno de los mejores gerentes que tenemos en el país tiene que ocuparse de ese operativo.

El mismo tiene que tener su propio presupuesto y personal de manera tal de que trabajen por lo menos unos 120 días y cuando llegue el momento de la elección exista un ejército de control electoral en todo el país que tenga todas las actas. Incluso, en su momento, charlando con Marcelo Claure le he sugerido que él debería colaborar en ese esfuerzo de control electoral.

¿Usted se ha reunido con Marcelo Claure?

He hablado con él de manera virtual y le he sugerido este tema, que él pueda colaborar con eso porque es un esfuerzo muy grande donde hay que movilizar miles de personas. Inclusive yo tengo la idea de que nosotros deberíamos hacer nuestro propio TREP y conteo rápido. Existen empresas que tienen la experiencia, de manera tal de que sepamos los resultados a las 19:00.

Después de noviembre gobernar Bolivia va a ser un tema muy difícil debido a la situación económica y porque hay que tomar varias medidas duras ¿Cómo ha visto usted todo ese horizonte en caso de que llegara a ser elegido presidente?

Si tenemos una victoria electoral clara creo que eso da una legitimidad muy importante al nuevo Gobierno que es necesaria para enfrentar todos los problemas que tenemos. Número dos, creo que la población está realmente cansada de 20 años de enfrentamiento y de dividir instituciones.

El nuevo gobierno que yo voy a encabezar va a ser un gobierno de unidad que va a buscar la reconciliación y que va a hacer que la ley se aplique para todos y no solamente para los enemigos del gobierno como es ahora. Entonces, yo creo que si la ley se aplica para todos, la población va a reconocer que se ha dado un cambio y que la ley tiene que ser el elemento de equilibrio.

Sera un gobierno que haga cumplir la ley porque no podemos cerrar un ojo cuando alguien no cumple la ley. Entonces creo que desde el principio hay que dar señales muy claras.

¿Confía en el poder electoral?

Creo que hay que tener confianza verificable, pero supervisando cada paso que dé la autoridad electoral, porque yo creo que en esta época no puede haber esa confianza a ciegas.

¿Cuándo sabremos el resultado de la encuesta?

Calculo que el día lunes va a haber ya información al respecto. Hay un equipo técnico que está trabajando y yo espero que todas las preguntas que hay se puedan responder a partir del día lunes.

Fuente: El Deber