Economista Chávez: “Encuentro convocado por el Gobierno fue un saludo a la bandera, no atacó los temas centrales”

Para el economista Gonzalo Chávez, los 12 puntos acordados solo ratifican lo que dicen las leyes, pero no hay un elemento adicional para resolver la crisis que atraviesa el país.







Fuente: Unitel

Una vez que se conocieron las conclusiones del ‘Encuentro por la Estabilidad y la Democracia’ convocado por el Gobierno nacional, el economista Gonzalo Chávez consideró que las conclusiones no reflejan una solución a la crisis que atraviesa el país, ya que solo ratifican lo que está establecido en las normativas vigentes, es decir, contemplan que se cumpla la legislación boliviana.

Para Chávez, de manera general, los 12 puntos recogen una “declaración genérica”

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Si no haces una política económica de shock integral, lo único que se está haciendo es bicicletear y vivir el día, pero no encarando los problemas de manera estructural. Entonces, la reunión fue un saludo a la bandera porque no atacó los temas centrales”, señaló en entrevista con UNITEL.

Desde el punto de vista económico, uno de los puntos que más resalta del encuentro se centra en exhortar al Legislativo la aprobación de créditos necesarios y priorizados que se encuentran pendientes en la ALP, que contribuirán a enfrentar desastres naturales, el voto en el exterior y contar con divisas para el normal abastecimiento de combustibles.

Para Chávez, de manera general, los 12 puntos recogen una “declaración genérica” y no aborda la crisis económica y sostuvo que los $us 75 millones aprobados por el Senado no alcanzan para más de 15 días de importación de combustibles.

“Seguimos sin atacar temas fundamentales”, lamentó Chávez. “No hay un horizonte político para solucionar los graves problemas económicos, fue una decepción”, consideró.

Además, observó que el presidente debió asumir un rol más protagónico y comprometerse a resolver el problema 24/7 y declinar su candidatura, lo que hubiese sido una señal de tranquilidad para los mercados y la situación económica del país; sin embargo, el mensaje del Gobierno fue “muy ambiguo”.

“No hay soluciones estructurales, el Gobierno sigue colocando la cabeza en la tierra como avestruces y no está encarando el problema”, apuntó. “Los $us 1.600 millones no entran de la noche a la mañana, hay programas de desembolsos y de proyectos”, remarcó al explicar que los cronogramas para contar con los dólares pueden tardar hasta tres años.