Economista responsabiliza al gobierno de incumplir requisitos y demorar el desembolso de créditos

Hasta diciembre de 2024 solo se desembolsó el 3% de $us 889 millones que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.

Cuadro que muestra el porcentaje de desembolsos de los créditos aprobados en 2024. Foto: Gonzalo Colque.

Fuente: ANF

El economista e investigador de la Fundación Tierra Gonzalo Colque responsabilizó al Gobierno de esta situación por incumplir con los requisitos y las condiciones que se establecen en los contratos de créditos externos.

“Estamos viendo que el problema son los desembolsos, que el gobierno haya logrado solamente recibir un desembolso de 27 millones de 889 millones de dólares es demasiado bajo. Esto básicamente es porque no se han cumplido los requisitos y las condiciones que se fijan en los contratos para completar los trámites. Entonces, el problema no es la aprobación de los créditos, sino los desembolsos”, afirmó el experto en contacto con la ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Desde mediados de febrero, se agudizó el desabastecimiento de combustible en el país perjudicando a diferentes sectores de la cadena productiva como mineros, transportistas y sectores sociales. El gobierno acusó a la Asamblea Legislativa de obstaculizar la aprobación de préstamos que permitirán la importación de carburantes.

En ese contexto, Colque revisó los porcentajes de desembolsos que se realizaron de ocho créditos que fueron aprobados la pasada gestión en la Asamblea Legislativa que alcanza a $us 889 millones, pero hasta diciembre solo se transfirieron $us 27 millones que equivale al 3% del monto total.

Los créditos

De acuerdo al cuadro difundido por el economista, el 15 de enero de 2024 se promulgó la Ley 1548 de préstamo para el Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta $us 150 millones, pero solo se desembolsó $us 5,5 millones que equivale al 4%.

El 25 de marzo se promulgó la Ley 1551 de Mejoramiento y Ampliación a ocho carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata -Apacheta con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por $us 57.246.082,37 y hasta el momento no se conoce si se realizó alguna transferencia.

Lo mismo ocurre con el préstamo de ese mismo organismo multilateral para el Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte – Yapacani por $us 56 millones.

Entre tanto, el crédito destinado al Programa de Electrificación Rural III suscrito con el BID por $us 200 millones se transfirió $us 18,7 millones que significa el 9% del monto total. En el caso del crédito de Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia – IDTR III firmado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial, por $us 125 millones, no se realizó ninguna transferencia y la norma fue promulgada el 29 de abril de 2024.

El 8 de julio de 2024 se promulgó la Ley 1573 de préstamo para el Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre» suscrito con el BID por $us 43 millones, hasta el 31 de diciembre se desembolsó $us 3,3 millones que representa el 8%.

En relación a los créditos para el Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado – Yapacani de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $us 35 millones, y del Proyecto de Construcción de la Carretera Uyuni – Hito LX Tramos 1 al 3 por $us 223.420.000, suscrito con esa misma entidad. No se registra ninguna transferencia.

“En resumen, son ocho contratos de préstamos aprobados por el Legislativo que suman 889 millones de dólares, en el transcurso de todo el año 2024 y el desembolso a diciembre llega a 27 millones de dólares lo cual representa solamente un 3% del monto global. Entonces, ese es el dato que poco o nada se sabía en el país, esto sirve para ver si realmente el problema es la no aprobación de los contratos de préstamos en el Legislativo”, señaló.

Ante la insistencia del Gobierno al Legislativo para aprobar los préstamos, el experto consideró que quieren acceder a dos créditos que son de fácil acceso y sin el cumplimiento de varios requisitos porque se trata de la reposición de recursos que se gastaron en la pandemia del coronavirus.

/EUA/nvg/