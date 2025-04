EEUU envia miembros del Tren de Aragua y MS-13 a El Salvador

Estados Unidos envió el domingo a El Salvador a 17 «criminales violentos» de las pandillas Tren de Aragua y MS-13, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio este lunes (31.03.2025).

Last night, in a successful counter-terrorism operation with our allies in El Salvador, the United States military transferred a group of 17 violent criminals from the Tren de Aragua and MS-13 organizations, including murderers and rapists.

In order to keep the American people…

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 31, 2025