El 100% de los afectados en Codavisa tributa en el municipio de Palca, pero pide atención a La Paz

Según datos de la Alcaldía, la emergencia movilizó a 590 personas, entre funcionarios municipales, militares y policías. El alcalde Iván Arias garantizó la continuidad de la atención a los afectados.

eju.tv / Video: GAMLP

Todos los vecinos afectados por el movimiento en masa en Codavisa, en el sur de la ciudad de La Paz, tributan en el municipio de Palca y no cuentan con permisos de construcción en la Alcaldía paceña.

Así lo ha revelado la noche de este lunes el alcalde Iván Arias. No obstante, la prioridad es “salvar vidas”, aseguró.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«No es el momento de ver dónde pagas tus impuestos o quién te ha dado el permiso de construcción. Lo que se trata es de salvar vidas», enfatizó la autoridad edil.

No obstante, desveló que «del 100% de los ciudadanos que han construido en los cuadrantes afectados, ninguno tiene permiso de la Alcaldía de La Paz y pagan sus impuestos a la Alcaldía de Palca».

«Los vecinos ahora afectados reclaman que la Alcaldía de La Paz les atienda cuando ellos pagan sus impuestos en el municipio de Palca», señaló el alcalde Arias.

Sin embargo, aclaró que el municipio paceño actuará con responsabilidad ante la situación de emergencia.

Operativo

Tras estudios geológicos y geotécnicos, el área de riesgo ahora es de cinco hectáreas.

«Estamos trabajando y como nunca. La Policía, las Fuerzas Armadas y la Alcaldía trabajando de una forma conjunta para salvar vidas y prestar atención a la gente. El área de peligro se ha reducido. Todavía la zona está activa, tenemos que tener cuidado. Hay que salvar la vida antes que cualquier otra cosa», señaló.

El alcalde también pidió que la emergencia no se use con fines políticos. «Por lo tanto, cualquier reclamo que venga lo vamos a escuchar, pero no esperamos que haya tanta politiquería ahora que se quiera hacer en torno a este tema», dijo.

Resguardo

Según datos de la Alcaldía, la emergencia movilizó a 590 personas, entre funcionarios municipales, militares y policías. «Esta noche va a haber equipos conjuntos de la Policía, Fuerzas Armadas y del Gobierno Municipal dando seguridad a la zona», afirmó Arias ante las denuncia de posible saqueos en la zona, que a la fecha tiene los servicios básicos cortados para evitar algún tipo de incidente.

Además, el comandante de la EPI Chasquipampa, coronel Luis Fernando Guarachi, anunció que en la mañana de este martes se ejecutará un monitoreo vivienda por vivienda para identificar los inmuebles en riesgo inminente de colapso.