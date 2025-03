El Concejo Municipal tratará ley para intervenir lotes baldíos en Tarija

Mediante una normativa municipal, que será tratada en el Concejo Municipal el lunes 10 de marzo, la Alcaldía de Tarija, a través de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), podrá intervenir los lotes baldíos que generan inseguridad y en muchos casos son focos de infección.

Lote baldío en Tarija (Foto: Radio Luis de Fuentes)

Fuente: https://elpais.bo

Según el jefe de la UGR, Álvaro Baldivieso, los propietarios de lotes baldíos que estén abandonados en los diferentes barrios de la ciudad serán notificados. En caso de no realizar la limpieza la Alcaldía los intervendrá y los dueños deberán pagar un monto económico que será regulado por la ley. En caso de no cumplir con el pago, no podrán realizar ningún trámite legal en Catastro y la Dirección de Ordenamiento Territorial.

“Los vecinos de los barrios que identifiquen a las personas infractoras que no hacen el mantenimiento y limpieza de sus lotes, nos pueden llamar para que hagamos la notificación correspondiente y si en 15 días en realizan las acciones de limpieza, nosotros procederemos a intervenir. Toda intervención de limpieza que nosotros hagamos como Municipio lo paga el vecino o propietario infractor que no cumple con la limpieza de su lote”, detalló Baldivieso.

De igual manera, el funcionario aseveró que el pago o multa con la que serán sancionados los vecinos infractores que no limpien su lote será de 4 UFV, es decir, 10 bolivianos por metro cuadrado.

“En el caso de que el propietario del lote que no cumpla con la limpieza y donde nosotros intervengamos y este se niegue a pagar la multa, se le suspenderá de manera temporal su código catastral. Es decir, que si quiere vender su lote o quiere hacer construcciones y registrarlas para el pago de impuestos no lo podrá hacer hasta que pague la multa correspondiente”, declaró Baldivieso.

Finalmente, la UGR habilitará una línea telefónica para que los vecinos pueden denunciar a los propietarios de lotes baldíos. Ya hay varias denuncias sobre estos espacios que se han vuelto un peligro.