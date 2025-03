El gramado de Villa Ingenio está en perfectas condiciones

A pesar de las lluvias y los granizos que cayeron en los últimos días en La Paz y El Alto, el estadio Municipal de Villa Ingenio está listo para recibir a la Verde.

El estadio Municipal de El Alto se encuentra en excelentes condiciones para recibir a la selección boliviana por cuarta vez en las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes, a partir de las 16:00, la Verde se enfrentará a Uruguay en un crucial partido por la fecha 14 de las clasificatorias al Mundial de 2026.

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, fue el encargado de confirmar que el campo de juego del estadio Municipal de Villa Ingenio está en condiciones óptimas para el encuentro. A pesar de las lluvias y granizos que cayeron en los últimos días en La Paz y El Alto, el estado del gramado es impecable.

“El domingo entrenamos ahí, granizó y llovió, pero el drenaje del campo funcionó perfectamente, lo que permitió que la cancha se mantuviera en muy buenas condiciones”, señaló Villegas durante la conferencia de prensa previa al partido. El entrenador expresó su satisfacción por el estado del estadio, destacando el buen trabajo realizado para garantizar que el campo estuviera en condiciones para los partidos de la selección.

Villegas agregó que desde el inicio del proyecto en Villa Ingenio, uno de los principales objetivos fue contar con un estadio con un buen drenaje y un campo de juego adecuado para los partidos de la selección. “Desde el primer partido, más allá de subir algunos metros, lo que más nos interesaba era tener un estadio en buenas condiciones”, explicó el DT.

A pesar de las inclemencias del tiempo, el drenaje de la cancha ha funcionado a la perfección, permitiendo que el terreno de juego no sufra daños, incluso con las lluvias y granizo que afectaron la zona en días previos. “El drenaje está muy bueno, la cancha está increíble, está en muy buenas condiciones”, comentó Villegas, destacando que este es un aspecto clave para la buena práctica y el desarrollo del juego durante el partido.

Finalmente, Villegas expresó sus esperanzas de que el clima no afecte el desarrollo del encuentro. “Esperamos que no llueva y, si lo hace, que no sea en grandes cantidades. La cancha está bien y esperamos hacer un buen partido”, concluyó el técnico boliviano, dejando claro que el equipo está listo para enfrentar a Uruguay en condiciones óptimas