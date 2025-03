El inesperado descubrimiento en la Antártida que deja ‘helados’ a los terraplanistas: «No debería estar ahí»

Fuente: https://www.marca.com

Uno de los lugares de la Tierra más desconocidos es la Antártida. Un punto que ha sido analizado en las últimas décadas y que todavía esconde muchos misterios. Algunos de ellos han sido resueltos recientemente gracias a la publicación del mapa más preciso que se ha logrado elaborar hasta la fecha.

Este trabajo ha sido impulsado por el British Antarctic Survey (BAS), con la colaboración del Instituto Alfred Wegener. El mapa, que se conoce en el ámbito científico como Bedmap3, ha necesitado muchos años de investigación por un equipo de científicos que se han dedicado plenamente a esta labor.

Una investigación que ha sido publicada en la revista Scientific Data. «Este mapa permitirá comprender mejor los procesos naturales que tienen lugar en la Antártida«, han comentado los autores de estos análisis científicos.

Con la utilización de técnicas avanzadas como sensores satelitales, mediciones terrestres o radares de penetración de hielo, una de las claves de este proceso era delimitar la geografía subglacial de este continente. Por lo tanto, mantener fidedignamente la base rocosa de la Antártida ha requerido mucho tiempo.

Una investigación clave para los próximos años

No obstante, no ha sido el único proceso complejo, ya que en este mapa se pueden observar montañas, valles y antiguos ríos que se encuentran ocultos bajo el hielo. Esta investigación, además de plasmar sobre el papel cómo es la Antártida, tiene otros objetivos que se pueden cumplir.

