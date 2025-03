El Oncológico se suma a la red de hospitales que reporta casos de cáncer al famoso St. Jude

El hospital cruceño tiene mejores resultados que otros de la región en cuanto al servicio de Pediatría por la baja de la mortalidad en cáncer y porque ha incrementado el porcentaje de pacientes que ya no abandonan el tratamiento, según adelantó la directora Gloria Rodríguez

Gina Justiniano Cuellar

Fuente: El Deber

Una delegación del famoso hospital St. Jude Children’s Research Hospital, considerado por distintas publicaciones como uno de los diez mejores hospitales infantiles contra el cáncer en el mundo, junto con la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil (GICC), visitó Bolivia esta semana. Estuvieron en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y se reunieron con el Ministerio de Salud y los profesionales protagonistas, que a diario le miran de frente al cáncer, que amenaza las vidas de los niños en Bolivia.

La noticia la confirmó la directora del Hospital Oncológico, Gloria Rodríguez, satisfecha porque pese a las falencias, especialmente de infraestructura, lograron demostrar avances con cifras positivas en cuanto a la baja en la mortalidad de cáncer pediátrico y disminución en los abandonos de tratamiento.

Esto último se suele dar porque no hay los medicamentos o el dinero para comprarlos cuando el seguro no los tiene en stock, como confiesan las mujeres de la Asociación de Madres del Oncológico.

Además, Rodríguez adelantó que el Oncológico ya forma parte de la red de hospitales que reporta casos de cáncer infantil al St. Jude y que les han abierto las puertas para participar de programas de investigación y entrenamiento.

Esta importantísima visita, apoyada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), tuvo como objetivo fortalecer la colaboración con actores clave del sector salud nacional, planificar actividades conjuntas y avanzar en estrategias regionales de lucha contra el cáncer infantil, según informa el portal de esa organización.

La noticia las entusiasmó. No había cómo no se enteren si prácticamente viven en los pasillos, atentas a cualquier novedad de sus niños internados o en tránsito por tratamiento. Y es que la fama del St. Jude ha traspasado fronteras, porque tiene las mejores tasas de supervivencia para cánceres infantiles, en particular para la leucemia linfoblástica aguda, el tipo más común de cáncer infantil y que en Bolivia, y en Santa Cruz en particular, le ha robado la sonrisa a muchas familias.

En nuestro país se calcula que surgen 418 nuevos casos de cáncer infantil al año, concentrados principalmente en el eje troncal, es decir, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Los tipos que más se repiten son la leucemia, linfomas, cáncer ocular y tumor de Wilms (riñón).

El Oncológico cruceño redujo la mortalidad y el abandono de tratamiento

La directora del Hospital Oncológico, Gloria Rodríguez, dijo a EL DEBER, luego de sostener la reunión con las visitas internacionales, que tienen noticias que los llenan de orgullo como hospital. «Nuestra Jefe de Pediatría -Massiel Delgadillo- ha pasado un reporte de nuestros registros de cáncer en ese servicio y se ha visto que tenemos mejores resultados, incluso que los países vecinos. Esto nos hace mantenernos como referente a nivel nacional. El Ministerio de Salud está preparando un informe completo junto a la OPS», adelantó la médica, muy satisfecha por el avance.

«Estas cosas se deben saber, son avances significativos», nos expresó, en relación a las mejoras que se han logrado en la disminución de la mortalidad por cáncer infantil y también por la disminución de abandonos del tratamiento, según adelantó Rodríguez, pidiendo paciencia para aguardar por las cifras positivas que darán a conocer en breve.

«Tenemos buenos resultados, aunque tengamos una situación precaria en salud en relación a otros países. Si bien somos un sector con muchas necesidades, con deficiencias en recursos humanos e infraestructura, nuestros resultados son muy buenos y eso nos llena de orgullo. Estamos logrando cosas buenas en el hospital en favor de los niños», expresó la directora.

Además de sus cifras alentadoras, se suma la alegría de que el St Jude ha abierto sus puertas al hospital Oncológico de Santa Cruz, pues a decir de la directora, ya forman parte de los países que reportan casos al St Jude. «Eso es un gran avance para el Oncológico, Santa Cruz y Bolivia». Además, les ofrecieron poder integrarse a otros programas que tienen de investigación, capacitación y entrenamiento.

Gran expectativa de apoyo internacional

Ximena Núñez, una madre de familia que se tuvo que trasladar desde Cochabamba hasta Santa Cruz para el tratamiento de la leucemia que padecía su niño de 11 años, expresa que esta visita del St. Jude también se hizo el año pasado. «Vinieron y conocieron cada una de las unidades de internación, la parte ambulatoria y todo lo que respecta al Oncológico en sí, tanto pediatría como el servicio para adultos. Se reunieron con autoridades del hospital y nos lo hicieron saber. Para nosotros esto es muy grande, si bien ahora todavía no es una ayuda que se plasma, contar con el apoyo de grandes organizaciones a nivel mundial es una gran cosa para nosotros».

El tratamiento de su pequeño demandó 7 ampollas de asparaginasa, que cuesta Bs 8.500 cada una. Si bien la atención del cáncer en niños es cubierta por el SUS, hay remedios que no tienen o que se acaban, especialmente los antibióticos. En su caso, casi nunca los encontró, y los tenía que comprar porque el tratamiento no se puede cortar.

Para ella o cualquiera en su lugar, esperanzarse con ayuda internacional es una bocanada de aire fresco. «Cuando aquí en Bolivia no se puede tratar el cáncer, los niños tienen que salir al exterior, lindo fuera que nos puedan recibir en Estados Unidos, donde la medicina es mucho más avanzada», suspira.

En agosto del año pasado la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, cuando presentó la Guía de Diagnóstico Oportuno del Cáncer en la Niñez y Adolescencia, afirmó que entre las gestiones 2016 y 2023, se registraron 3.347 nuevos casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes.

En febrero de 2023 el ex director del Hospital del Niño de La Paz, Alfredo Mendoza, lanzó que en Bolivia solo 40 o 45% de pacientes con cáncer sobrevive.

La fama del St. Jude

Fundado en 1962 en Memphis, EEUU, el hospital y centro de investigación St Jude se ha ganado su fama por sus investigaciones y tratamientos innovadores. En su página web sostienen que brindan atención personalizada a algunos de los niños más enfermos del mundo, independientemente de su raza, origen étnico, creencias o capacidad de pago. El St. Jude se enfoca en la investigación y la medicina más avanzada para tratar enfermedades pediátricas.

En 2006 el St. Jude fue noticia al anunciar la tasa de supervivencia de un 94% para los pacientes con leucemia linfoblástica aguda (LLA), utilizando un tratamiento que no incluye radiación.

La mayoría de los fondos de St. Jude provienen de donantes y tiene un programa de ayuda económica para todos los pacientes. «Las familias no reciben facturas de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación (…) brinda atención médica gratuita a los niños con cáncer y otras enfermedades pediátricas, sin importar su situación económica».

Durante su estadía, las representantes de St. Jude Children’s Research Hospital, Julia Palma, directora médico-asociada, y Sofía Aljaro, punto focal de país, se reunieron con autoridades de salud de Bolivia para identificar necesidades y oportunidades de cooperación, así como conocer las Unidades de Hemato-oncología pediátrica existentes en el país.

«La visita marcó el inicio de un fortalecimiento en las relaciones con St. Jude Children’s Research Hospital, permitiendo identificar áreas prioritarias de colaboración en oncología infantil y sentando las bases para una alianza regional en Bolivia», dice el comunicado. En una reunión con la representante de la OPS/OMS, Dra. Alma Morales, ésta recordó la relevante alianza entre St. Jude Children’s Research Hospital y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que trabajan conjuntamente para mejorar el cuidado oncológico infantil en América Latina y el Caribe, donde cada año se diagnostican aproximadamente 29.000 casos de cáncer infantil.

El St. Jude está en Memphis (EEUU), pero tiene además 8 clínicas afiliadas por todo EEUU. Para ser aceptado y recibir tratamiento, el niño debe ser elegible para uno de los ensayos clínicos activos o reunir criterios adicionales. Además debe ser referido por profesional médico calificado.

